新华社柏林1月20日电（记者顾梓峄）德国、美国、法国、英国外交官员20日在德国首都柏林举行会谈，着重讨论乌克兰东部局势等问题。

德国外长贝尔伯克、美国国务卿布林肯、法国外长勒德里昂、英国外交部分管中东与北非事务的国务大臣克莱弗利参加会谈。

贝尔伯克在会谈后举行的新闻发布会上说，德美两国一致认为，摆脱乌克兰危机的唯一出路是政治对话。她强调“诺曼底模式”对于解决乌克兰危机的重要性，并呼吁俄罗斯采取行动缓和当前紧张局势。

布林肯当天在社交媒体上说，会谈富有成效，四国一致认为，如果俄罗斯选择冲突而不是外交途径解决问题，将会面临严重后果。

勒德里昂在会后发表声明说，他在会谈中强调与俄罗斯在“诺曼底模式”、美俄战略稳定对话、北约-俄罗斯理事会等框架下展开对话的重要性，欧洲在与俄罗斯对话中应该保持团结和相互支持。

克莱弗利在社交媒体上说，四国达成一致意见，将共同应对“俄方破坏稳定的行为”。

布林肯19日在乌克兰首都基辅与乌总统泽连斯基就乌东部局势等问题交换意见。布林肯计划21日在瑞士日内瓦会晤俄罗斯外长拉夫罗夫。

近期，乌克兰和俄罗斯的关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约表示俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：徐永春、许凤、李东旭）

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