新华社联合国1月20日电 中国常驻联合国副代表耿爽20日在联合国安理会哥伦比亚问题公开会上发言，希望哥伦比亚各方继续全面推进和平进程。

耿爽说，去年11月，哥伦比亚隆重纪念和平协议签署5周年。和平协议结束了哥伦比亚延宕半个多世纪的冲突，不仅对哥伦比亚和整个拉美地区的和平稳定有重要意义，也树立了通过对话谈判解决冲突、重建和平的榜样。中方欢迎哥伦比亚和平进程取得的积极进展，高度赞赏哥伦比亚各方落实和平协议所作努力。

耿爽表示，哥伦比亚今年将举行议会和总统选举，中方支持哥伦比亚有序推进选举筹备工作，希望选举顺利举行，有关各方在选举后继续努力，巩固来之不易的和平成果，共同解决协议落实中的困难和挑战，继续全面推进和平进程。

耿爽说，中方欢迎哥伦比亚政府对缺乏有效控制的偏远地区增加军事部署和安全存在，打击非法武装团伙和有组织犯罪活动，切实保护平民和前武装人员安全。前武装人员融入社会、享受和平发展红利，对实现持久和平至关重要。希望哥政府克服疫情困难，帮助前武装人员解决经济社会挑战，持续推进农村改革，推广发展项目和非法作物替代种植，早日消除暴力冲突滋生的根源。

耿爽表示，哥伦比亚和平进程已经取得显著进展，但是哥伦比亚人民在建设和平的道路上仍然需要联合国和国际社会大力协助。中方将一如既往支持联合国哥伦比亚核查团工作，希望核查团同联合国国家工作队加强协调合作，为哥伦比亚实现全面和平、稳定和发展作出更大贡献。

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