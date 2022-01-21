无论是新冠肺炎疫情防控，还是北京冬奥会、冬残奥会的筹办工作，中国的效率总是让人惊叹。我非常赞赏中国领导人和中国政府的决策，并对北京冬奥会、冬残奥会的成功安全举办充满信心。有效的疫情防控可以确保参赛者的健康安全，让运动员们尽情享受比赛。2008年北京奥运会给全世界人民留下了深刻而美好的记忆。在当前全球疫情肆虐、世界经济低迷的背景下，北京冬奥会、冬残奥会的举办意义非凡、值得期待。因为这将有利于增进各国人民之间的友谊，为受疫情困扰的世界带来更多信心和勇气。

——柬埔寨副首相尹财利

埃及坚定支持中国举办2022年北京冬奥会、冬残奥会。前不久，我们埃及奥组委在官方社交媒体发文，表达了对中国举办2022年北京冬奥会、冬残奥会的坚定支持，并预祝取得圆满成功。我们都知道，中国是个强大国家，毫无疑问，中国一定会以最高的水准成功举办冬奥会。北京冬奥会定将成为令全球难忘的一届奥林匹克盛会。

——埃及奥委会秘书长谢里夫

北京冬奥会坚持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念令人赞赏。我非常支持北京在强调资源节约、环境友好和生态平衡这样的理念下举办此次冬奥会。各个比赛场地都将使用清洁能源，进一步体现出中方致力于打造一届绿色、环保体育盛事的承诺与目标。泰方坚定支持并十分期待冬奥会，相信这必将是一届精彩卓越的奥运盛会。泰国运动员将参加越野滑雪和高山滑雪等项目比赛。泰国奥委会及各个冰雪运动协会希望以北京冬奥会为契机加强与中方沟通，深化泰中体育领域交流合作，推动两国友好关系不断发展。

——国际奥委会委员、泰国奥委会委员帕塔玛

体育和奥林匹克精神是全人类的财富，它具有团结全人类的价值，其所象征的和平与友谊超越国界，不能被政治左右。我们即将迎来北京冬奥会、冬残奥会，相信这会成为全人类参与并且享受的体育盛会。衷心祝愿北京冬奥会、冬残奥会取得圆满成功。

——法国法兰西岛大区奥林匹克和体育委员会主席埃弗利娜·西里吉

（本报记者孙广勇、周輖、刘玲玲采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 16 版）

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