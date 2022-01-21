上图：2022年1月1日，“2022呼和浩特冬季冰雪趣味运动会”在东河冰雪场举行，让市民游客近距离感受冰雪运动乐趣。

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下图：2021年12月28日，两名参加测试的人员在国家冬季两项中心赛道上滑行。

新华社发

2021年12月6日，张家口云顶滑雪公园远景。

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随着北京冬奥会、冬残奥会的临近，中国张开双臂，欢迎来自世界各地的优秀冰雪运动员，共赴这场期待已久的全球冰雪盛会。当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，北京冬奥会、冬残奥会践行“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言，向世界传递战胜困难、走出阴霾的信心和力量。国际体育界人士相信，北京冬奥会、冬残奥会必将书写奥林匹克运动新的精彩篇章

国际冰球联合会主席吕克·塔迪夫

“奥运场馆可持续发展战略值得称赞”

本报记者 任 彦

“我对北京冬奥会、冬残奥会的场馆质量和筹办组织工作充满信心。2008年北京奥运会的成功举办已经向世人证明，中国完全有能力组织精彩的大型国际体育赛事。”国际冰球联合会主席吕克·塔迪夫在接受本报记者专访时指出，“相信北京冬奥会、冬残奥会一定会非常精彩，值得所有人共同期待。”

“能站在奥运赛场是每个运动员的梦想和最高荣耀，对于冰雪运动员来说，冬奥会、冬残奥会就是他们成就自我的最大舞台。”塔迪夫说，“经过4年甚至更长时间的努力拼搏，运动员需要这一舞台来展示自我，实现梦想。在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延的情况下，世界人民也需要冬奥会、冬残奥会来感受冰雪运动之美，增强战胜困难的信心。”作为一名原冰球运动员，塔迪夫深知运动员的梦想和追求。

出生于加拿大的塔迪夫从小热爱冰球运动，从3岁开始打冰球。他1978年移居法国，在法国知名冰球俱乐部效力多年。退役后，塔迪夫从事青少年冰球项目管理工作，于2006年当选法国冰球联合会首任主席，后连任3届。在2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会上，他均担任法国代表团团长。2021年9月，塔迪夫当选新一任国际冰球联合会主席。国际冰球联合会成立于1908年，总部位于瑞士苏黎世。该组织是国际冰球运动的管理机构，主要负责制定冰球运动国际规则、处理国际球员转会和组织国际赛事等，旨在在世界范围内推广冰球运动。

塔迪夫至今还记得，2008年作为法国奥委会官员，他在中国见证了北京奥运会的盛况。“当时我出席了北京奥运会开幕式，也观看了多场比赛，那真是一场无与伦比的体育盛会。”他由衷感叹道，场馆是世界一流水平，组织工作周到高效，简直无可挑剔。“在2008年北京奥运会开幕之前，国际上有一些人怀疑中国能否组织如此规模的国际赛事，然而等到那场盛会闭幕时，所有的质疑都烟消云散，北京奥运会给大家留下了美好的回忆。”

据塔迪夫介绍，近两年来，国际冰球联合会一直密切关注北京冬奥会冰球场馆及相关设施的筹备情况，并派遣技术人员验收。根据技术人员的汇报，北京冬奥会冰球场馆完全符合标准，不仅质量非常高，而且节能环保。“更重要的是，这些场馆都曾是2008年北京奥运会期间使用的场馆，奥运场馆可持续发展战略值得称赞。”塔迪夫特别指出。

北京冬奥会冰球比赛将在国家体育馆和五棵松体育中心举行，这两座场馆均为“双奥场馆”。在2008年北京奥运会期间，国家体育馆曾举办体操、蹦床等项目比赛，五棵松体育中心则承接了篮球比赛。奥运会之后，两座场馆成为面向公众开放的文体活动中心。如今，两座场馆都改造成了冰上运动场馆。依托科技创新成果，五棵松体育中心可以6小时内完成冰球、篮球两种比赛模式的转换，并成功举办了多场冰篮“背靠背”比赛。

塔迪夫认为，北京冬奥会、冬残奥会是中国冰雪运动发展的助推器。他说，自北京冬奥会申办成功以来，中国民众参加冬季运动的热情日益高涨，“我相信，北京冬奥会、冬残奥会举行之后，许多奥运场馆将作为重要遗产继续服务社会，中国冰雪运动将因此迎来快速发展的黄金时期。国际冰球联合会也将以此为契机，与中国方面加强合作，共同推动冰球运动在中国的发展”。

“我期待在北京见证一届成功的冬奥会、冬残奥会。”塔迪夫说自己已经安排好了中国之行，“我相信中国政府采取的疫情防控措施是有效的，在那里我会很有安全感”。

北京冬奥组委场馆管理部外籍项目专家文熙正

“为民众参与和享受冰雪运动提供了便利”

本报记者 陈尚文

在张家口云顶滑雪公园，本报记者见到了正在忙碌的北京冬奥组委场馆管理部外籍专家文熙正。这位年近50岁的韩国籍专家，曾是一名单板滑雪职业运动员，后转型为教练、体育管理人员。2018年平昌冬奥会上，作为旌善凤凰雪上公园场馆负责人，他积累了丰富的奥运场馆管理经验。2018年12月，文熙正正式加入北京冬奥组委大家庭，成为一名外籍专家。“从平昌到北京，能够参与这一全球顶级体育盛会的筹办，为打造一场精彩成功的冬奥会、冬残奥会贡献力量，我倍感荣幸，也深知这是一份沉甸甸的责任。”

3年多时间里，文熙正负责为场馆运营团队提供咨询——制定工作机制、场馆运营计划、应急预案等，与中国同事一起头脑风暴、寻找化解难题的方法。文熙正告诉记者，北京冬奥会、冬残奥会筹办工作谋划精细，涉及的每个人、每个机构都尽职尽责、紧密合作，这让所有的工作都能高效完成，“就像去年年初，为了备战测试活动，很多中国同事坚守在工作岗位上，一直没有回家。”在文熙正看来，正是中国在冬奥会、冬残奥会筹办中所做的周密扎实工作，为盛会的成功举办打下了坚实基础。

“云顶滑雪公园的设施是世界级的。通过一系列测试，场馆的舒适性和造雪技术的有效性已经被证明是优秀、高标准的。”文熙正表示，特别是云顶滑雪公园对绿色、可持续理念的践行令人印象深刻。

云顶滑雪公园是依托现有雪场雪道进行改建、加以利用的。这不仅节省了建设资金，还有利于减少对自然的干预和对山地植被的影响，实现资源节约和最大化利用；云顶滑雪公园将融雪水、自然降水等进行高效回收储存，作为雪季的造雪用水，采用高效节水的造雪设备和智能化造雪系统，赢得了“节水场馆”的美誉；赛后，云顶滑雪公园还将作为大众滑雪健身场地，同时具有举办世界顶级赛事的能力……“冬奥会的魅力和价值，不仅仅局限于竞技比赛本身。中国在筹办这场体育盛会的同时，对相关场馆和冰雪产业的可持续发展做了详尽规划，这具有重要意义。”

文熙正认为，冰雪产业的整体发展涵盖方方面面，包括培养教练员和运动员、发展相关装备产业、改善基础设施和教育项目，以及建立资格证制度、培育俱乐部文化等，从而为年轻一代提供更好的冰雪环境与资源，让更多民众参与其中。

在文熙正看来，如今在中国，特别是张家口地区，冰雪运动正在“沸腾”，冬奥会、冬残奥会的举办带动民众积极投身冰雪运动。文熙正注意到，京张高铁2019年底通车后，将北京和张家口连成一线，构建起“1小时生活圈”。“我因工作原因需要往返于北京和张家口之间，有时候高铁票买晚了可能就没有了，还经常需要抢票。这正是‘冰雪热’的一种体现。中国一系列基础设施的升级完善，为民众参与和享受冰雪运动提供了便利”。

“中国庞大的冰雪市场对世界冰雪运动发展的推动作用不言而喻。”文熙正坚信，北京冬奥会、冬残奥会将进一步推动冰雪运动在亚洲的发展，不断改变全球冰雪运动的发展图景。

希腊奥委会主席斯皮罗斯·卡普拉洛斯

“北京冬奥会必将是一届绿色盛会”

本报记者 韩 硕

2021年10月18日，2022年北京冬奥会火种在希腊伯罗奔尼撒半岛的古奥林匹亚遗址采集成功。在这个古老的奥林匹克发祥地，记者采访了希腊奥委会主席斯皮罗斯·卡普拉洛斯。在他看来，“北京冬奥会火种点燃有着无比神圣的意义，它不仅传递和平与友谊，表达了希腊对中国的尊重以及美好祝愿，也给新冠肺炎疫情笼罩下的世界带来了希望。”

“因为各种机缘，我曾多次到访中国。这是一个美丽的国家，丰富的古迹和遗址彰显着中国所拥有的悠久历史和文化，作为同样来自文明古国的希腊人，我对此内心充满敬意。”在接受本报记者专访时，卡普拉洛斯表示，“中国与希腊历史交往源远流长。中国人民尊老爱幼、重视传统，和希腊人有着相似的价值观念。身处中国，总能感受到人民的热情好客和勤劳友善。”

卡普拉洛斯分享道：“为举办一届成功的冬奥会、冬残奥会，中国表现出的决心和毅力让我印象深刻。”在他看来，中国人民团结一致，朝着更好的方向而努力，让世界格外期待也渴望见证这场中国精心打造的冬奥盛会。

卡普拉洛斯表示，中国对于全球奥林匹克运动的发展和奥林匹克精神的发扬作出了卓越贡献。“毫无疑问，中国是奥林匹克大家庭中非常重要的一员。通过举办冬奥会、冬残奥会，中国传递的体育精神和力量超越了国家间的分歧，让我们更紧密地联系在一起。”

北京将成为世界上首个“双奥之城”，卡普拉洛斯直言，这对于奥林匹克运动来说将是一个历史性的时刻。“我们都对即将举行的北京冬奥会、冬残奥会充满期待。”卡普拉洛斯说，“北京冬奥会的口号‘一起向未来’与‘更快、更高、更强——更团结’的奥林匹克格言紧密结合，它包含了奥林匹克运动的价值观和愿景，同时表达了14亿多中国人民携手合作、相互支持、共创美好未来的热切愿望。”

在卡普拉洛斯眼中，北京冬奥会也是一届绿色环保的冬奥会。“据我了解，中国一直将绿色、共享、开放、廉洁作为北京冬奥会的办奥理念并为之不懈努力，这具有重要意义。”卡普拉洛斯说，“我知道，北京冬奥组委将2008年奥运会的几个场馆进行改造、重新用于2022年冬奥会，如曾经承办游泳、跳水等项目比赛的‘水立方’被改造为‘冰立方’，将举行冰壶比赛。此外，所有比赛场馆均使用100%绿色电力，冰场使用环保制冷剂降低二氧化碳排放……”他指出，“这些都印证北京冬奥组委将环境保护、资源节约和生态友好放在首位。这让我们有理由相信，北京冬奥会必将是一届绿色盛会，将成为奥运会历史上‘最环保’的奥运盛会之一”。

“全世界都目睹了中国为举办这届非凡奥运盛会所做的努力。”卡普拉洛斯认为，中国践行碳中和的承诺以及运用绿色能源的做法，向世界发出了积极强烈的信号——“中国通过举办奥运会不仅能提高更多人对环境保护重要性的认知，倡导低碳生活方式，还将鼓励世界上更多人参与到碳中和行动中来”。

“万众期盼的北京冬奥会即将开启，我相信这将是一场人类意志和努力的胜利。”专访的最后，卡普拉洛斯表达了对2022年北京冬奥会、冬残奥会的真挚祝福，“世界上最为优秀的运动员们将齐聚北京冬奥赛场，奋力拼搏斩获佳绩，北京将再次在奥林匹克的历史上书写光辉的一页”。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 16 版）

(责编：牛镛、袁勃)