本报北京1月20日电 （记者刘博通）国防部新闻发言人吴谦20日就美舰擅闯中国西沙领海发表谈话。他表示，美方行径是侵犯中国主权、危害南海和平稳定的严重挑衅，中国领海不容美国军舰横行霸道。

吴谦说，1月20日，美军“本福德”号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙群岛领海、内水。中国人民解放军南部战区组织海空兵力对美舰进行跟踪监视并予以警告驱离，中国军队对美方行径表示强烈不满和坚决反对。

吴谦表示，西沙群岛是中国固有领土，根据《中华人民共和国领海及毗连区法》，中国政府于1996年公布了西沙群岛的领海基线，并对外国军舰进入中国领海有关事宜作出了明确规定。美方行径根本就不是其宣称的“航行自由”，而是侵犯中国主权、危害南海和平稳定的严重挑衅，其性质十分恶劣。

吴谦强调，我们要求美方认清形势、停止挑衅。中国领海不容美国军舰横行霸道。中国军队将采取一切必要措施，应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权、安全，坚定维护地区和平稳定。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 03 版）

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