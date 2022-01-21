本报记者 马 菲 苑基荣

北京冬奥会是各国运动员的盛会，也是人类团结和友谊的象征。连日来，一些国家民众和组织通过举办各类线上线下活动等形式，表达对北京冬奥会的热切期盼和美好祝福，相信中国一定能为世界呈现一届精彩的奥运盛会，为世界注入更多团结、信心和力量。

“祝愿北京冬奥会成功举行”“一起向未来”“北京冬奥会加油”……日前，韩中城市友好协会举办的祝福北京冬奥会活动在韩国汝矣岛汉江公园举行。韩中城市友好协会会长权起植表示，疫情防控期间举办冬奥会十分不易。中国为成功举办冬奥会付出了巨大努力，相信北京冬奥会一定会给世界留下难忘的美好记忆。

韩中交流促进委员会近日发表“支持2022北京冬奥会”声明说，坚决反对任何将奥运会和体育政治化的行径，全力支持北京冬奥会成功举行。韩中交流促进委员会委员长李昌虎表示，北京冬奥会有利于促进人类和平与发展事业，是各国人民相互了解、增进友谊的重要盛事，将为世界人民带来温暖和希望。

日前，“喜迎冬奥会 张家口欢迎您”图片展在新加坡举行。新加坡乒乓球总会会长、前国会议员李玉云表示，中国拥有丰富的国际体育赛事组织经验，北京冬奥会将汇聚全球目光，成为激动人心、令人难忘的精彩盛会，给全世界喜爱冰雪运动的人士带来欢乐。

在日前举办的国际友城冬奥祝福线上活动中，俄罗斯后贝加尔边疆区赤塔市行政长官亚里洛夫及市长萨波日尼科夫祝愿北京冬奥会取得圆满成功、奥运健儿创造佳绩。他们表示，相信奥林匹克精神将把来自世界各地的运动员团结起来，共享友谊、同筑和平。

南非奥委会主席和南非国民议会副议长在中国驻开普敦总领馆发布的北京冬奥会宣传片中，为冬奥会成功举办送上祝福。南非体育联合会和奥委会主席亨德里克斯说：“特向北京冬奥会组委会送上我的祝愿。我们坚信，你们一定会举办一届令人难忘、成功的冬奥会。”南非国民议会副议长策诺利说，冬奥会跨越分歧，促进团结，预祝比赛成功并加强世界各地人民团结。南非国民议会事务主席弗罗里克表示：“我相信中国将成功举办北京冬奥会。”

（本报首尔、北京1月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 03 版）

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