本报记者 陈效卫

1月19日，中国政府通过驻汤加大使馆紧急筹措了一批价值28万元人民币的饮用水、食品等应急物资，在第一时间捐赠给汤加政府。这是汤加遭受火山爆发造成严重灾害后收到的第一批应急救援物资。当地民众闻讯后纷纷前往中国驻汤加大使馆致谢，并表示“中国是汤加的真正朋友”。

汤加国王图普六世表示，在汤加国家危难之际，习近平主席向我发来慰问电，中国政府第一时间伸出援手，汤政府和人民被中方义举深深感动，对此深表感谢。汤加一些岛屿受灾严重，感谢中方表示愿意继续帮助汤方开展救援和灾后重建。汤加副首相兼国家应急委员会主席泰伊说，这是灾害发生后汤加政府收到的首批应急救援物资，承载着汤中两国之间的特殊友好情谊。汤加驻悉尼总领事路易斯·沃特豪斯表示，汤中两国是好朋友，一直以来汤加都得到中国的无私帮助，感谢中国的一贯支持。

1月14日和15日，洪阿哈阿帕伊岛海底火山剧烈喷发，造成严重的自然灾害。汤加多地受灾，电力、通信、航路一度中断，大量房屋、设施、农作物被毁，水源被污染，物资极度紧缺。据汤加媒体报道，从19日开始，汤加首都部分恢复供电，但仍时有断电，与外界联络仍十分困难，部分联络需通过海事卫星。

灾害发生后，中国政府高度关注，紧急驰援，积极向汤加提供紧急人道主义援助，以实际行动诠释人类命运共同体理念。截至目前，中国红十字会已向汤加提供10万美元紧急人道主义现汇援助。中国政府应汤方请求援助的饮用水、食品、个人防护用品、救灾设备等应急物资，待汤加机场恢复运转、飞行条件允许后将尽快运抵。设在中国广东的中国—太平洋岛国应急物资储备库已紧急启动物资调拨，包括瓶装水、肉类罐头、医疗卫生包、发电机、高压水泵、帐篷等，已做好尽快发运的准备。火山喷发导致连接汤加与外部的唯一海缆损坏，造成汤加的对外通信基本中断，中国电信向汤方提供的国际通信业务也受到影响。目前，中国电信已紧急协调专业海缆维修船从巴布亚新几内亚赶赴故障点进行抢修。

（本报堪培拉1月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 03 版）

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