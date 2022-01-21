新华社北京1月20日电 1月20日，国务委员兼外长王毅同德国新任外长贝尔伯克举行视频会晤。

王毅说，今年是中德建交50周年，双方应落实好两国领导人重要共识，总结两国关系发展经验，坚持做合作共赢的示范者、中欧关系的引领者、新型国际关系的推动者、超越社会制度差异的合作者，不断强化中德关系对话合作的主基调。

贝尔伯克表示，德方致力于同中国发展稳定的伙伴关系，将继续奉行一个中国政策，以建交50周年为契机，深化两国各领域交往合作。

双方一致同意办好建交50周年庆祝活动，筹备好第七轮中德政府磋商，加强对接并规划未来合作。充分发挥高级别财金对话、外交与安全战略对话、法治国家对话等各层级对话机制作用。在相互尊重基础上，就人权、民主等议题进行平等对话，增进相互了解，不搞“麦克风外交”。进一步加强教育、民间和地方交流，通过多种方式开展两国100多对友好省州（市）交往活动。加强绿色发展合作，深化应对气候变化、绿色治理交流。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)