因势而谋、应势而动、顺势而为，齐心协力推动世界经济航船穿越风浪，驶向稳定复苏和可持续发展的光明未来

越是关键时刻，越要登高望远、把准航向。5年前，在保护主义抬头的背景下，习近平主席在世界经济论坛讲台上，发表有关如何看待和推动经济全球化的重要演讲，为世界经济沿着正确方向前进提供了重要思想指引。当前，新冠肺炎疫情延宕反复，实现经济稳定复苏，共创后疫情时代美好世界，仍需要穿透迷雾的思想之光指引。

“我们要探索常态化疫情防控条件下的经济增长新动能、社会生活新模式、人员往来新路径，推进跨境贸易便利化，保障产业链供应链安全畅通，推动世界经济复苏进程走稳走实。”在2022年世界经济论坛视频会议上，习近平主席深刻阐明推动世界经济稳定复苏的治本之策，充分彰显中国作为世界第二大经济体的责任担当。

疫情给世界经济带来严重冲击，通胀、债务、能源、供应链等危机相互交织，世界经济复苏进程呈现明显的不确定性和不平衡性。世界银行日前发布最新一期《全球经济展望》报告，将2021年和2022年全球经济增速预期均下调0.2个百分点。联合国发布《2022年世界经济形势与展望》报告指出，受新冠肺炎疫情冲击，持续的劳动力短缺和供应链中断，以及不断上升的通胀压力等因素影响，世界经济复苏正面临巨大阻力。

促进世界经济稳定复苏，需要正确把握经济全球化的“势”和“治”。“大江奔腾向海，总会遇到逆流，但任何逆流都阻挡不了大江东去。动力助其前行，阻力促其强大。尽管出现了很多逆流、险滩，但经济全球化方向从未改变、也不会改变。”习近平主席用生动比喻分析经济全球化不可阻挡之势。世界各国要坚持真正的多边主义，坚持拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济。要以公平正义为理念引领全球治理体系改革，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，为科技创新营造开放、公正、非歧视的有利环境，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。因势而谋、应势而动、顺势而为，世界经济活力才能充分迸发出来。

促进世界经济稳定复苏，需要正确把握宏观与微观的辩证关系。在全球化大环境中，各经济体相互依存、利益交融。一个或几个国家的经济反弹不是真正的全球复苏。如果主要经济体政策“急刹车”或“急转弯”，由此产生的严重负面外溢效应将给世界经济和金融稳定带来挑战，广大发展中国家将首当其冲。这也是国际机构当前最为担心的世界经济风险之一。推动世界经济走出危机、实现复苏，必须加强宏观政策协调。习近平主席有针对性地指出，主要经济体要树立共同体意识，强化系统观念，加强政策信息透明和共享，协调好财政、货币政策目标、力度、节奏，防止世界经济再次探底。主要发达国家要采取负责任的经济政策，把控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重冲击。国际经济金融机构要发挥建设性作用，凝聚国际共识，增强政策协同，防范系统性风险。

2022年世界经济论坛视频会议开幕之日，恰逢中国公布去年经济数据。2021年中国国内生产总值增长8.1%，经济总体发展势头良好，为世界经济稳定复苏注入重要动力。在推动高质量发展的同时，中国坚定不移扩大高水平开放，与各国分享发展红利，实现互利共赢。岁末年初，从海外投资机构纷纷加码布局中国市场，到《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，从外资准入负面清单进一步缩减，到共建“一带一路”朋友圈继续扩大，一个个互利共赢的生动故事，必将汇聚起推动世界经济稳定复苏的强大动力。

历史是勇敢者创造的。共创后疫情时代美好世界，各国必须拿出信心、采取行动，齐心协力推动世界经济航船穿越风浪，驶向稳定复苏和可持续发展的光明未来。中国将继续以高质量发展和高水平开放助推世界经济复苏，让全球发展成果更好地惠及各国人民。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)