2021年，中国国内生产总值比上年增长8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅；经济总量达114.4万亿元人民币，占全球经济的比重预计超过18%，实现“十四五”良好开局……1月17日，中国国家统计局发布2021年中国经济“成绩单”。多国人士表示，中国经济展现出韧性和活力，成为引领世界经济复苏的重要力量。

“中国高质量发展取得了新成效”

韩国庆南大学远东问题研究所中国研究中心主任李相万表示：“在疫情反复延宕以及全球产业链重构的背景下，中国经济实现8.1%的增速，令人惊叹。”具体来看，中国去年农业、工业和服务业等各产业实现稳定增长，消费对经济增长的贡献提升，全部工业和制造业增加值已经连续10多年居世界首位，产业升级持续推进，“中国经济交出了一份亮眼成绩单”。李相万说：“这些数据体现出中国综合国力、社会生产力、人民生活水平进一步提升，也表明中国高质量发展取得了新成效。中国对世界经济增长的贡献不断提高，世界经济的复苏离不开中国经济的持续健康发展。”

俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基重点关注去年中国外资外贸领域取得的成绩——2021年，按美元计价，中国外贸额达6.05万亿美元，占世界市场份额继续提升，实际使用外资11493.6亿元人民币，增长14.9%，引资规模再创新高。“2021年中国经济结构调整卓有成效，产业链供应链稳定，2022年出口将延续强劲表现。”

2021年，中国高技术产业投资比上年增长17.1%，高技术制造业增加值同比增长18.2%。新能源汽车、工业机器人、集成电路等产业表现抢眼。巴西坎皮纳斯州立大学经济学教授平津表示，中国经济结构加快转型升级，科技创新已成为推动中国经济持续稳定发展的重要力量。

德国软件企业思爱普全球执行副总裁黄陈宏说，在全球复杂的经济环境和疫情冲击背景下，中国经济取得了8.1%的增长难能可贵。“这充分彰显了中国经济的韧性和活力，也给在华跨国企业增添了信心。我们将更加积极地参与构建新发展格局，助力中国数字经济蓬勃发展。”

“进一步增强全球投资者对中国市场的信心”

“当前，全球经济复苏仍受到来自疫情的巨大挑战，南北发展鸿沟持续扩大，世界面临的不稳定性不确定性突出。中国在做好疫情防控的同时，兼顾好经济和社会发展，取得如此成就实属不易。”摩洛哥前经济与财政大臣瓦拉卢认为，新出炉的数据体现出中国经济的韧性。“中国经济总量突破110万亿元人民币，这是一个标志性事件。随着经济体制改革继续深化，中国发展活力还将得到进一步激发。”

西班牙IE大学经济学教授贡萨洛·加兰德表示，中国人均国内生产总值按年平均汇率折算，突破了1.2万美元，这是中国综合国力和人民生活水平进一步提升的表现。“中国是世界经济增长的重要驱动力，相信未来中国经济将持续稳定发展，为全球经济复苏作出更大贡献。”

“去年，中国政府在应对疫情、促进经济低碳转型等重要领域果断决策，同时又在实践中善于调整、精准施策，取得了重要成绩。”泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏认为，“中国进口增幅显著，再次显示中国开放市场、与各国分享经济成果的努力。”

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官巴尔丹表示，中国市场韧性更加凸显，政策工具更为精准灵活、效果显著，因此能在促进经济增长、应对公共健康危机等多重目标间取得平衡。“中国经济所展现出的韧性和潜力将进一步增强全球投资者对中国市场的信心。稳定增长的中国经济将继续推动全球经济复苏。”

“充分体现出中国在促进全球经济复苏中的重要作用”

展望未来，世界经济不确定性仍存。汤之敏表示，中国经济面临挑战，同时也有足够韧性抵御风险——供给侧结构性改革持续深化，疫情防控卓有成效，加上丰富的劳动力资源、超大规模的市场、强烈的创新意识……“中国宏观经济治理科学有效，将进一步激发发展活力，有能力保证经济平稳运行。”

印度尼西亚佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜表示，中国经济的良好表现为各国兼顾抗疫和恢复经济提供了经验借鉴。同时，中国经济平稳发展，消费增长与投资发展并进，为周边国家创造了发展机遇。“中国持续扩大开放，有利于维护多边主义和推动各国携手应对疫情、实现经济复苏。”杰马杜认为，疫情之下，没有任何一个国家是孤岛。各国应在平等合作基础之上携手发展，共克时艰。今年初，区域全面经济伙伴关系协定正式生效，为亚太地区乃至世界经济注入新的活力。

巴西经济学家雅布尔表示，中国不断深化改革、扩大开放，构建新发展格局迈出新步伐，消费需求不断升级，为各国发展带来重大利好，也将持续带动世界经济整体复苏。中国已成为推动全球经济增长的重要力量。

塞内加尔经济学家萨姆巴表示，面对复杂的国际环境和疫情考验，中国经济仍取得令人瞩目的成就，中国经验给世界带来启迪。“中国既是出口大国，也是消费大国。立足超大规模市场优势，中国持续深化改革开放，积极畅通经济内外循环，这不仅是中国成就，也是世界之福。”萨姆巴表示，中国对外开放的步伐始终从容坚定，通过进博会、服贸会等平台不断推动国际合作，并倡导绿色经济，鼓励科技创新，“充分体现出中国在促进全球经济复苏中的重要作用”。

（本报北京、莫斯科、里约热内卢、开罗、首尔、曼谷、约翰内斯堡、雅加达、布鲁塞尔、马德里1月20日电 记者颜欢、孟祥麟、隋鑫、毕梦瀛、黄培昭、马菲、刘慧、邹松、徐伟、郑彬、姜波）

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 03 版）

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