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日本国际贸易促进协会会长：衷心期待北京冬奥会成功举办

2022年01月20日20:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京1月20日电 （吴颖）1月20日，中国驻日本大使馆临时代办杨宇会见日本国际贸易促进协会会长、前众议长河野洋平。

杨宇表示，今年是中日邦交正常化50周年，值得双方共同纪念。中方愿同日方共同努力，落实两国领导人重要共识，增进政治互信，深化互利合作，扩大人文交流，建设性管控矛盾分歧，推动中日关系稳定改善发展，将一个更加牢固坚韧、成熟稳健的中日关系带向下一个50年。

杨宇表示，日本国际贸易促进协会致力于推进中日经贸合作，发挥以民促官、以经促政作用，为两国关系改善发展做出重要贡献。希望国贸促以邦交正常化50周年为契机，发扬民间友好传统，深化对华交流合作，促进中日民心相通，助力构建契合新时代要求的中日关系。

杨宇表示，北京冬奥会即将正式拉开帷幕。中方将坚持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，与各国携手，一起向未来。中方欢迎日方代表团参加北京冬奥会，期待中日两国运动员在赛场上取得佳绩。

河野洋平表示，今年是两国邦交正常化50周年，希望双方共同努力，使今年成为日中关系发展历程中具有重要意义的一年。国贸促愿为推动两国关系改善发展继续发挥积极作用。我2008年曾担任日本“支持北京奥运会国会议员之会”会长，衷心期待北京冬奥会成功举办。

(责编：刘洁妍、常红)

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