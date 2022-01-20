人民网约翰内斯堡1月20日电 （记者 王磊）当地时间1月18日，南非主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表题为《跟北京冬奥会“一起向未来”》的评论文章，表示北京冬奥会将有力促进多元文化交流，推动文明互鉴。

文章指出，北京2022年冬奥会将于2月4日正式开幕，北京即将成为第一个举办过夏季和冬季奥运会的城市。举办两届奥运会使北京得以重复使用奥运场馆。

文章说，考虑到自然界天气过程尤其是降雪的不确定性，雪上竞技项目的国际赛事尤其是冬奥会，一般都会使用人工造雪来铺设雪地赛道。专家表示，无需担忧北京冬奥会使用人工造雪。即使在欧洲和北美的滑雪胜地，在为单板滑雪项目设计赛道时，人造雪也是更务实、更可靠的替代方法，因为人造雪可以确保所有的选手都面对同样的场地环境。

文章指出，奥组委要求所有运动员在参赛期间都必须呆在安全区域内，每天进行核酸检测，并且只允许往返于与奥运会相关的场馆。

文章表示，中方已为冬奥会开发了5G及其他配套设备，中国的5G通讯基站甚至已建到海拔5000米以上的珠峰观景台和1号营地，这是奥运会历史上首次实现5G信号全覆盖。5G信号也将覆盖所有冬奥会场馆以及连接这些场馆的公路和铁路。普通观众将有机会从家中的电视机上享受到世界上最清晰的广播技术。

文章说，和平、发展、公平、正义、民主、自由等人类共同价值观是人类最基本的价值观，是不同文明价值观的共通之处，北京冬奥会将是实现这一目标的最佳方式之一。全世界都在关注中国，相信中国已经准备好了！

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