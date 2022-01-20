新华社华盛顿1月19日电（记者高攀 胡友松）中国驻美国大使馆公使井泉日前表示，中美是奥运大国，体育在中美关系中发挥了难以替代、成就历史的作用，即将举行的北京冬奥会将促进中美两国人文交流和两国关系发展。

井泉18日晚在驻美使馆在线举办的北京冬奥会媒体吹风会上说，北京冬奥会口号“一起向未来”，意味着我们要发展进步、和平团结、合作共赢。体育竞技和交流见证了中美跨越意识形态和社会制度差异走到一起的历史，也蕴含中美能在相互尊重的良性竞赛中追求卓越、共同进步的启迪。

井泉在回答新华社记者提问时说，体育是中美两国人文交流非常重要的一部分，北京冬奥会将在促进中美人文交流、增进两国民众相互理解方面发挥重要作用，这也有助于两国关系的发展。他表示，过去一年，中美双方通过多种沟通渠道已加深相互了解，今年中方将继续与美方保持密切沟通，希望双方在共同关心的问题上加强合作，推动双边关系稳定和改善。

北京冬奥组委对外联络部副部长杨舒在吹风会上表示，我们以举办冬奥会为契机，实现“带动三亿人参与冰雪运动”的愿景，有力促进冰雪产业发展，使冬奥会和城市发展密切融合，造福当地群众，这是北京冬奥会给予世界冰雪运动和奥林匹克运动最为重要的遗产之一。

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