本报北京1月19日电 （记者李欣怡）针对有媒体询问，中方是否已为北京冬奥会期间申请来华的美国官员颁发签证，外交部发言人赵立坚19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，中方已经为46名美国政府官员颁发了签证，以便于他们在北京冬奥会期间来华工作。这些美方官员大多数来自美国务院，发言人能否证实这一消息？美方此次申请签证是否同此前美方所说的不派官方和外交代表出席北京冬奥会相矛盾？

赵立坚说，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。美国来华参加北京冬奥会团队中包括大量美国国务院等政府部门官员，很多官员还持外交护照或公务护照。

“我们希望美方切实践行奥林匹克精神，同中方一道努力，为各国运动员参加北京冬奥会创造良好氛围。”赵立坚说。

他表示，关于美方为外交官和官员申请签证与美方此前声称不派官方和外交代表出席北京冬奥会是否矛盾，这个问题应该去问美方。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 17 版）

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