人民网记者 周雨 吴思萱

西班牙皇家冰上运动联合会主席弗兰克·冈萨雷斯。受访者供图

西班牙皇家冰上运动联合会主席弗兰克·冈萨雷斯日前在接受人民网专访时表示，西班牙已确定有4名花样滑冰选手参加北京冬奥会，其他冰上项目的运动员仍在等待更多参赛席位的确定。“我们很期待北京冬奥会可以成为各国运动员友好往来的平台。”

“北京成功地把夏季奥运会场馆变成了冬季奥运会的比赛场地，这不可思议。”北京冬奥场馆的设施改造令冈萨雷斯印象深刻。2022年北京冬奥会大量利用了2008年夏季奥运会比赛场地，并可以按照需求随时进行转换。“水立方”成为世界首座“水冰转换”的场馆，变身“冰立方”；五棵松体育馆6小时就能实现“冰篮”转换；首钢滑雪大跳台利用了首钢老工业遗存的设施，成为世界首座永久性滑雪大跳台场馆。

疫情下，冰上运动的训练和比赛都存在诸多不便，但冈萨雷斯相信中国会尽全力办好冬奥会。作为前冰球运动员和国际冰球联合会理事，冈萨雷斯曾来北京指导冰面维护工作。“当时，中国的工作人员一直在尽可能多地学习相关知识，我那时便注意到他们的尽职尽责。冰面维护对于运动员的安全至关重要，冰面质量也对比赛有很大影响。”

“带动三亿人参与冰雪运动”是中国普及冰雪运动的目标，冈萨雷斯表示西班牙也在努力发展冬季运动。“我们缺乏冬季运动的文化和传统，但是我们在一点点进步。为了与其他冰上运动的强国竞争，我们需要发展冰上训练中心和相关设施为运动员的备战提供技术支持。”

谈到对北京冬奥会的期待，冈萨雷斯说：“我们期待更多运动员能够参加冬奥会，我们也会鼓励更多的运动员实现自己的梦想。”

2021年12月，西班牙奥委会召开会议，对巴塞罗那申办2030年冬奥会和冬残奥会方案进行探讨。巴塞罗那致力成为继北京之后第二个既举办过夏季奥运会，又举办过冬奥会的“双奥城市”。

展望未来，冈萨雷斯说：“中国和西班牙还没有冰雪运动的相关合作，我们期待借着这次北京冬奥会的契机，双方可以建立起合作关系，互惠互利。”

(责编：王禹蘅、常红)