人民网记者 吴思萱

“看到如此出色的筹备工作，我相信北京冬奥会和冬残奥会一定能取得圆满成功。中国为冬奥盛会所作的努力，将使中国成为开展冬季运动的样板。”智利驻华大使路易斯·施密特近日在接受记者专访时说。

施密特表示：“中国对冬奥会的筹备井然有序”，比赛场馆和所提供的服务令人赞叹：首钢滑雪大跳台“非常惊艳”，国家速滑馆“冰丝带”是“一大奇观”；奥运村高标准的设施和服务“完善周到”。

施密特是不折不扣的滑雪迷。“我经常与家人一同滑雪，2021年在张家口就滑了10次，很享受！”施密特表示，以往从北京到张家口，驱车要3个多小时，现在高铁单程不到1个小时，便捷度大幅提升；过去需要自行带齐滑雪板等装备，现在场地提供装备，可以“随到随滑”，舒适度显著提高。“我热爱冬季运动，张家口的比赛场地完全达到了世界先进水平。”

施密特非常认同中国“绿色办奥”的理念，对本届冬奥会场馆100%实现绿电供应大为赞赏。“体育与人类健康息息相关，奥运会更应做到真正的绿色和清洁。”施密特表示，智利同样重视清洁能源和绿色产业的可持续发展，光伏、风能及水力等清洁能源在国家能源矩阵中的占比已达30%，为早日实现碳中和做出努力。

“通过北京冬奥会这一平台，智利运动员和民众看到，中国拥有世界一流的冬季运动场地和设施。”施密特说，智利地域狭长，有很多优质的滑雪场。从首都圣地亚哥出发，开车不到一小时就能抵达城郊的滑雪场。智利人非常喜爱冬季运动。“期待智中两国在冰雪运动领域开展更紧密合作，智利运动员也可以来中国进行集训。”

施密特表示，中国“带动3亿人参与冰雪运动”的目标已经提前实现。受北京冬奥会的感召，越来越多中国民众参与到冬季运动中，可以推动文化和体育事业的发展；北京冬奥会之后，“奥运效应”也将继续发挥作用，促进冬季运动的普及。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)