人民网东京1月18日电 （吴颖）北京2022年冬奥会、冬残奥会即将开幕，日本多地知事和友好团体负责人发表新春贺词，祝愿北京冬奥会取得圆满成功，表达希望在今年中日邦交正常化50周年之际深化中日地方及民间友好关系的积极愿望。

东京都知事小池百合子表示，2020年上野动物园喜迎双胞胎熊猫“晓晓”和“蕾蕾”出生，为饱受疫情痛苦的东京都民众带来喜悦和希望。就像熊猫名字所代表的“从黎明展望美好未来”那样，期待日中两国在邦交正常化50周年之际不断深化友好关系，迎接更加光明的未来，期待继东京奥运会之后，北京冬奥会再次给世界感动和勇气。

长野县知事阿部守一表示，2020东京奥运会召开之际，我们在中方协助下成功开展为中国奥运选手加油等交流活动，圆满完成奥运会东道主城市工作。长野县与中国有着40多年冰雪运动交流历史，即将开幕的北京冬奥会雪上项目将在我县友城河北省举行，预祝冬奥会取得圆满成功。期待以两国邦交正常化50周年为契机，推动日中世代友好，共创美好未来。

神奈川县知事黑岩祐治表示，作为神奈川日中友协名誉会长很高兴在2022年迎来协会成立40周年，期待进一步加强与友城辽宁省的友好合作关系，在两国邦交正常化50周年之际，打造更加坚固稳定的日中关系。

茨城县知事大井川和彦表示，日中两国是一衣带水的邻国，茨城县将以更加开放的姿态积极参与国际交流，以日中邦交正常化50周年为契机，深化对华友好合作，加强民间友好，增进经济合作和人才交流，迎接日中友好新时代。

北海道知事铃木直道表示，2021年是北海道与黑龙江结好35周年，双方在线开展了一系列纪念庆祝活动，深化了两省县友好关系。今年北海道将以日中邦交正常化50周年为契机，继续深化与中国各地方的友好合作关系。

日中友好协会会长丹羽宇一郎发表题为《从奥林匹克主义的真谛祈愿世界和平》新春贺词，回顾两国邦交正常化50周年历程，呼吁日本各界正视中国发展，珍惜友好大局，祈愿日中世代友好。北京冬奥会即将召开，呼吁尊重奥林匹克宪章的各项原则，反对借用人权问题以政治手段干涉奥运比赛，以实际行动共创和平世界。

东京都日中友协会长宇都宫德一郎、神奈川县日中友协会会长并木裕之、千叶县日中友协会长佐佐木久昭、长野县日中友协会长高波谦二、茨城县日中友协会长川津隆、宫城县日中友协会长佐佐木谦、北海道日中友协会长青木雅典、关东日中和平友好会会长新宅久夫、山梨县日中友好和平会会长上条行雄等也发表新春贺词，回顾两国邦交正常化50周年风雨历程，呼吁以史为鉴，不忘日中友好初心，求大同存小异，深化各领域合作，加强人文交流，打造共同价值，推动两国为实现世代友好筑牢基础，共同构建日中友好新时代。预祝北京冬奥会取得圆满成功，期待日中两国运动健儿在冬奥会展现良好竞技水平和精神风貌。

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