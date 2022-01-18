新华社巴黎1月17日电（记者唐霁 孙鑫晶）中国驻法国大使卢沙野17日在巴黎通过视频连线，向在法国训练和比赛的中国冬奥国家集训队表示慰问。

据介绍，此次中国共有两支队伍在法国西南部丰罗默参加自由式滑雪世界杯赛，分别是自由式滑雪坡面障碍技巧及大跳台国家集训队，和跨界跨项自由式滑雪坡面障碍技巧及大跳台国家集训队。

卢沙野首先代表中国驻法使馆向奋战在冬奥备战一线的领队、教练员、运动员表达最诚挚的问候。他说，这段时间国家集训队辗转于欧美各国，经受着第五波疫情带来的精神压力和车马劳顿带来的巨大疲惫，还要保持高强度高水平的比赛和训练，每一天都是对意志品质的极限考验。北京冬奥会即将拉开帷幕，他衷心祝愿所有运动员都能够在北京冬奥会发挥出自己的最高水平，敢于拼搏，不留遗憾，勇创佳绩，为国争光。

他说，两支队伍的运动员基本都是年轻的“00后”，代表了中国当代年轻人自信阳光、积极进取的美好形象。他寄语年轻运动员以奥运为舞台，一方面努力展示冬季运动的独特魅力，吸引更多青少年参与其中，带动全民健身不断发展；另一方面积极做传播友谊的使者，向各国（地区）运动员以及全世界观众进一步展现当代中国的青春风采，以体育为桥梁，不断促进中外青年交往和人文交流，让外国民众更加立体全面地认识中国。

国家集训队的教练和运动员代表在视频连线中，介绍了他们在法国训练和比赛的情况，表达了在北京冬奥会上拼搏向上、为国争光的决心，他们希望向全世界展现中国对冰雪运动的热爱。

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