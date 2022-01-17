新华社伦敦1月17日电 通讯：用歌声送祝福——英国小学生唱响北京冬奥歌曲

新华社记者张代蕾

2020年初，英国北爱尔兰地区米尔本小学合唱团用中文演唱歌曲《让世界充满爱》，为中国抗击新冠疫情加油，打动了很多人。日前，这所小学的孩子们又通过录制演唱冬奥歌曲的方式，为北京冬奥会送上祝福。

米尔本小学与北爱尔兰奥斯特大学孔子学院合作在该小学设立了孔子课堂，约400名在校学生近年来一直坚持学习中文和中国文化。每年，小学合唱团都会学习两首中文歌曲。去年9月新学期开始后，师生们自选了两首歌曲，其中就有北京冬奥歌曲《2022相约北京》。

据介绍，合唱团的孩子们先通过英文翻译了解歌词意思。经过几个星期的练习，他们学会了用中文唱出这首歌，还能够用中文说出奥林匹克格言“更快、更高、更强——更团结”。

在孔子课堂上，学生们表达了他们对冰壶、冰球、短道速滑等运动项目以及对谷爱凌、武大靖等中国运动员的喜爱。不少孩子还制作了冬奥主题海报，用五颜六色的画笔描绘出他们对北京冬奥会的期待。

奥斯特大学孔子学院教学主管菲奥娜·麦格拉思告诉记者，米尔本小学师生中很多人都是体育迷，他们最近在课上和课外时间里讨论最多的话题就是北京冬奥会。“选择学唱《2022相约北京》，就是为了表达对北京冬奥会的祝福。”

米尔本小学校长沙伦·拉蒙特表示，“北京冬奥会对各国代表团和运动员而言，都将是一次美好的经历”，她和全校师生一如既往全力支持中国举办冬奥会，相信中国将举办一场成功的盛会。

据介绍，除了米尔本小学，北爱尔兰还有60多所中小学的师生通过孔子课堂为北京冬奥会送上了祝福。北爱尔兰行政办公室国际关系部主任蒂姆·洛斯蒂表示，体育能为构建与改善关系作出贡献。北京冬奥会是人类共同的盛会，有助于共同构建美好未来。

奥斯特大学孔子学院是北爱尔兰唯一一所孔子学院，与当地160所大中小学校开展合作，平均每年接收中文学习者近2万人。2020年初，新冠疫情在中国蔓延，包括米尔本小学在内很多与奥斯特大学孔子学院合作的英国学校，通过不同形式为武汉鼓劲、为中国加油。

“从两年前的《让世界充满爱》到如今的冬奥歌曲，北爱尔兰学校的孩子们一直通过孔子课堂学习中文，一直在关注中国。他们传递着英中两国人民间的友谊之声。”麦格拉思说。

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