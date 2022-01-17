新华社伊斯兰堡1月17日电 专访：相信中国必将成功举办北京冬奥会——访巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维

新华社记者蒋超 王欢

“我相信，中国必将成功举办北京冬奥会，巴基斯坦将全情参与盛会。”巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维日前在位于首都伊斯兰堡的总统府接受中国媒体联合采访时说。

2022年北京冬奥会将于2月4日开幕，阿尔维在14日的采访中高度称赞北京冬奥会的各项筹备工作。他表示，在全球新冠疫情仍旧严峻的当下，组织筹备好本届冬奥会，展现了中国治理模式的优越性。

在采访中，阿尔维愉快接受了新华社记者代表中国驻巴媒体赠送的北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”的毛绒玩具。阿尔维说，奥运会的意义在于促进世界和平与团结，增进人与人之间的合作。

“我必须要祝贺中国政府和人民，你们为筹备北京冬奥会付出了巨大努力，”阿尔维说，“我希望新一代运动员们把对北京冬奥会和中国的美好回忆带回自己的家乡。”

阿尔维批评一些西方政客将体育运动政治化。他说，那些企图政治干预北京冬奥会的人都终将失败，“世界将看到一幅积极健康的北京冬奥会图景”。

谈及两国关系的发展，阿尔维表示，新形势下巴中两国不断深化全天候战略合作伙伴关系，是世界上国与国之间相互理解、友好相处的良好范例。

阿尔维说，过去一年来，中巴经济走廊建设促进了巴基斯坦经济发展，创造了大量就业机会，并通过卫生和教育领域的合作缓解了巴人民的贫困问题。

他指出，中巴经济走廊建设促进了瓜达尔港的发展。巴中两国将继续携手努力，加快瓜达尔港自由区建设，发挥好瓜达尔港的货物运输功能，促进本地区和平与发展。

阿尔维表示，在中巴经济走廊以民生为中心、高质量发展的新阶段，两国应在网络安全与信息技术、农业、卫生健康等领域深入合作。巴方期待中方帮助巴基斯坦培养信息技术人才，提升巴基斯坦在半导体科技行业的实力，以更好地服务中巴经济走廊发展新阶段。

2021年是中国共产党成立100周年，阿尔维再次表示祝贺。他说，中国共产党十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》肯定了百年来中国共产党带领中国人民取得的伟大成就，展现了中国全过程民主的高水平。

阿尔维表示，中国共产党带领中国人民实现了民族独立、人民解放，带领中国人民摆脱贫困，带领国家发展繁荣，所取得的成就值得其他国家政党学习。他还预祝中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。

在农历壬寅虎年即将到来之际，阿尔维代表巴基斯坦人民向中国人民致以诚挚问候和良好祝愿，祝愿新的一年中国繁荣昌盛、人民幸福安康。

“春节快乐，虎年大吉！”阿尔维用中文表达他的祝福。

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