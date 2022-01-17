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古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉近照。

海外网 付勇超摄

“中国的虎年快到了，我听说属虎的人很勇敢，不管遇到什么问题都会努力达到目标。”古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉近日接受人民日报海外网专访时表示，希望虎年带来好运，衷心祝福中国人民新春快乐，在新的一年里取得更多进步与成功。

“中国大力推动抗疫国际合作”

自20世纪90年代来华进修，佩雷拉与中国结缘已有30多个年头，他见证了中国日新月异的发展。2019年，佩雷拉再度出使中国，距上个任期时隔8年。“这8年来，中国发生了令人瞩目的变化，我每时每刻都会发现不一样的中国。”佩雷拉表示，如今的中国发展更加均衡、创新捷报频传、生态持续改善、社会更加团结。2021年，中国全面建成小康社会，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，尤其是中国向共同富裕目标不断迈进，为很多发展中国家提供了建设样板。

2021年的新疆行让佩雷拉对中国的均衡发展有了更深刻观察。他说，改革开放后，中国东部沿海地区率先发展起来，如今中国西部地区也一派欣欣向荣的景象。“我上个驻华任期曾多次到访新疆，这次重游新疆感触很深。一些反华势力大肆炒作新疆议题，罔顾事实编造谎言，这和我在新疆亲眼看到的情况完全不同。我们拉美和加勒比国家驻华大使一行，走进当地普通维吾尔族群众家庭、参观馕产业园区等。我亲眼看到，新疆经济社会发展卓有成效，新疆人民生活水平显著提升，他们对家乡的发展很满意。”佩雷拉说。

佩雷拉认为，中国之所以取得举世瞩目的成就，根本在于中国共产党的领导。“中国共产党在2021年隆重庆祝了百年华诞，中共十九届六中全会全面总结了中共百年奋斗重大成就和历史经验，作为外交官，我非常幸运地见证了这些具有里程碑意义的大事件。”佩雷拉举例说，中国共产党领导人民实现全过程人民民主对其他国家有重要启示意义。那些在选举过程中反复开“空头支票”、上台执政后却无法兑现的民主不是真民主，那些只为少数人服务、漠视大多数人利益的民主也不是真民主，而中国的实践展现了何为人民至上的真民主。通过疫情这面镜子看得很清楚，有的国家漠视人民生命和健康，政客只顾政治操弄、热衷于甩锅推责。“中国把人民生命安全和身体健康放在第一位，率先控制住疫情，而且中国大力推动抗疫国际合作。在坚持民主的人民性、代表最大多数人民利益方面，古巴与中国有一致立场。”

“把中国朋友当亲密兄弟”

将中国与古巴紧密联系在一起的，是共同的理想信念，是源远流长的深厚情谊。在古巴首都哈瓦那，矗立着“旅古华侨协助古巴独立纪功碑”。这座落成于1931年的纪功碑，是两国人民同甘共苦的历史见证。1847年，首批华工远渡重洋抵达古巴。从此，广大华侨华人筚路蓝缕，与古巴人民荣辱与共，为古巴民族独立和革命事业作出了重要贡献。在19世纪古巴人民反对西班牙殖民统治的独立战争中，成千上万的华工与古巴人民并肩作战。20世纪50年代，大批华侨华人追随菲德尔·卡斯特罗和劳尔·卡斯特罗投身古巴革命事业。“没有一个古巴华人是逃兵，没有一个古巴华人是叛徒”，这句名言镌刻在纪功碑上，也铭记在古巴人民的心里。“古巴人把中国朋友当亲密兄弟。”佩雷拉说。

佩雷拉表示，古中兄弟般的友谊在建交60余年的岁月里一次次得到印证。新冠肺炎疫情暴发后，古巴人民面临因美国加码制裁导致的医疗物资不足困境，中国社会各界再次伸出援手。“这样的动人故事数不胜数，充分显示出古中友好关系。”佩雷拉说。

佩雷拉对古中关系发展的美好前景满怀信心，对两国经贸合作的广阔空间尤为期待。“中国歌手创作的一曲《Mojito》广为传唱，Mojito（莫吉托）正是古巴朗姆酒调制而成的鸡尾酒。”佩雷拉说，中国已成为古巴朗姆酒、雪茄、蔗糖、咖啡等特色产品的第一大出口目的地。随着搭乘中国电商的快车，相信将有更多古巴产品进入中国家庭的日常生活。在古巴，中国产品、中国技术、中国设备几乎随处可见，例如在古巴街头穿梭的公交车大多是中国制造。“古巴经济的各个环节都欢迎中国企业参与，最近古巴放宽了外商投资准入，对中企进一步敞开了大门。”

“古巴人都会支持中国健儿”

开幕在即的北京冬奥会是中国人翘首以盼的盛事，也牵动着古巴人民的目光。佩雷拉祝贺北京成为世界首座“双奥之城”，他相信继精彩绝伦的2008年北京奥运会后，“北京冬奥会将为世界奉献又一场历史性体育盛会，在国际奥林匹克史上留下精彩一笔”。

佩雷拉说，古巴是热带国家，并不擅长冬季运动，古巴运动员无缘北京冬奥会，但这并不妨碍古巴人民对北京冬奥会的支持。佩雷拉十分关心北京冬奥会的筹备情况，尽管面对疫情给全球体育赛事带来的巨大挑战，北京冬奥会的筹备工作仍扎实推进，申办时的承诺一一兑现。从“冰丝带”到“雪如意”，从“雪游龙”到“冰立方”，北京冬奥会场馆和基础设施建设已全面就绪。佩雷拉还注意到，近年来，中国很多冰雪项目实现了突破，有的还达到世界先进水平。中国健儿曾在2018年平昌冬奥会花样滑冰项目获得好成绩，有望在北京冬奥会再创佳绩。在短道速滑赛场，一些项目是中国队的夺金热点。“我相信所有古巴人都会支持中国健儿。”佩雷拉说。

佩雷拉特别谈到，在没有受到中方邀请情况下，个别国家自导自演了“不派政府官员出席北京冬奥会”的闹剧，这根本就是政治作秀，不会产生任何现实影响，因为北京冬奥会成功与否并不在于这些官员是否出席。“中国为举办冬奥会付出了巨大努力，无论是对比赛场馆建设倾注的心血，还是在疫情下为保障参赛各方安全而作出的细致安排，这一切努力都值得赞赏和尊重，不应也不会被个别国家的政治操弄抹杀。”佩雷拉说，“北京冬奥会一定精彩纷呈！”

(责编：袁勃、牛镛)