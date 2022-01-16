人民网巴西利亚1月15日电 （记者邵世均）当地时间1月14日，由中国驻巴西使馆和巴西利亚联邦区政府共同举办的“相约北京 祝福冬奥”绘画征集活动颁奖仪式在线举行。中国驻巴西大使杨万明、巴西利亚联邦区副长官布里托、多位巴西冰雪项目运动员及绘画征集活动投稿和获奖代表参加。

杨万明大使祝贺绘画征集活动成功举办并表示，第24届冬季奥林匹克运动会即将在北京开幕，各项筹备工作已经就绪，一系列测试赛有序举行。包括巴西在内的各国参赛团队均对中方的赛事组织、场馆质量、防疫保障和后勤服务等给予高度评价。中国将秉持“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念，为世界奉献一届简约、安全、精彩的冰雪盛会。欢迎巴西和世界各国运动健儿齐聚北京，点燃激情，共创佳绩。

巴西利亚联邦区副长官布里托表示，很高兴看到众多巴西师生、家庭、机构等踊跃参与“相约北京 祝福冬奥”绘画征集活动。用艺术创作弘扬奥林匹克精神，彰显巴中友好情谊。祝福北京冬奥会成功顺利举办，期待各国运动员在华勇夺佳绩。

正积极备战北京冬奥会的巴西雪车运动员萨比诺、雪上滑板运动员托努表示，这次活动征集到的画作创意十足、形式多元，凝聚着对北京冬奥会的真诚祝福；传递着巴中民心相通的友好情谊；诠释着“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神，是对巴西冬奥代表团的鼓舞和振奋。相信北京冬奥会将成为又一届精彩纷呈，令人难忘的奥运盛会。

绘画征集活动获奖选手和投稿机构代表纷纷祝愿北京冬奥会圆满成功，并表示疫情下巴中人民团结抗疫的温情令人动容。很高兴通过创作北京冬奥主题绘画，进一步探索中国文化，促进巴中友好交流。颁奖仪式上，巴西圣保罗贫民社区青少年舞团首发为北京冬奥会编创的动感街舞《一起向未来》，用极富当地特色的热情舞姿传递“一起向未来”的美好愿景。

“相约北京 祝福冬奥”绘画征集活动共收到投稿作品758幅。经社交媒体票选，5幅作品斩获优胜奖，巴西利亚克拉斯15小学获得优秀组织奖。

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