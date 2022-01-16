本报记者 任 彦

来自苏格兰的凯特·凯斯尼斯曾是一名冰壶运动员，2010年当选为世界冰壶联合会主席，任职至今。几年来，凯斯尼斯作为国际奥委会北京冬奥会协调委员会委员，参与了北京冬奥会场馆的建设评估工作。凯斯尼斯日前在接受本报记者专访时表示，“每一个场馆和相关设施都是世界一流的，给我留下了深刻印象。我相信来自世界各国的所有运动员都会非常满意。这必将是一届精彩非凡的冬奥会！”

早在2008年，凯斯尼斯就曾作为国际残奥委会官员深入了解北京夏季残奥会的筹办工作。“我当时就对‘水立方’印象深刻。如今，它已经完美变身成‘冰立方’，将在北京冬奥会和冬残奥会期间分别承接冰壶和轮椅冰壶项目比赛。”凯斯尼斯说，“冰立方”是冬奥会历史上体量最大的冰壶场馆，也是世界上首个在泳池上架设冰壶赛道的场馆。

去年10月，世界轮椅冰壶锦标赛在“冰立方”举行。该赛事也是北京冬残奥会积分赛，包括中国队在内的12支队伍参与角逐，具有竞赛规模大、入境人员多、赛事要求高、保障任务重等特点。凯斯尼斯全程在现场观战，赞叹不已：“运动员更衣室、无障碍坡道等设施设计精巧、考虑周到。可以说，这是我见过的最棒的冰壶场地！”

对于赛事防疫工作，凯斯尼斯给予高度评价。她表示：“在新冠肺炎疫情防控期间办赛，我们首先需要确保一个安全的比赛环境。北京在这方面做得很好，一切都安排得很妥当。只要有安全感，运动员们就可以全身心投入到比赛中，在冬奥会和冬残奥会上争取好成绩。由于各项防疫措施到位，我对北京冬奥会和冬残奥会的成功举办充满信心。”

冰壶运动起源于16世纪的苏格兰，是世界上古老的团队运动项目之一。“这是一项体力与智力相结合、趣味性很强的冰上投掷类运动，具有很高的健身和观赏价值。”凯斯尼斯介绍，冰壶运动员被认为要有体操运动员的平衡感、芭蕾舞演员的优雅、赛跑选手的力量和国际象棋大师的智慧。在北京冬奥会期间，冰壶项目是比赛场次最多、赛程及单日竞赛时间最长的项目，凯斯尼斯说，希望更多的中国观众关注和喜爱这项运动。

“我看到，中国已向来自世界各地的运动员敞开怀抱，迎接他们的到来。北京冬奥会将为运动员提供最佳展示舞台。”凯斯尼斯说，“我期待在现场观看运动员们的精彩表现，见证他们的辉煌时刻。我相信，北京冬奥会将见证中国成为一个冬季运动强国！”

（本报布鲁塞尔1月15日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月16日 02 版）

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