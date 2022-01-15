人民网开罗1月15日电 （记者沈小晓）“我想去新疆滑雪，听说那里是滑雪的理想场所，而且一年四季都风景如画。我真的很想亲眼欣赏那里的美景。”穆纳·穆希卜·西利是埃及艾因·夏姆斯大学的大三学生，她在开罗中国文化中心的社交媒体平台上留言，表达自己对2022年冬季奥运会以及中国冰雪旅游的向往。

为了向埃及民众宣介北京冬奥会、营造共拥奥运的浓厚氛围，全方位、多角度推介中国北方特色冰雪文化、冰雪运动和冰雪旅游，开罗中国文化中心于1月3日正式启动2022“北方冰雪旅游海外推广季”活动，在社交媒体平台上通过视频展播、在线展览、线路推介等多种方式，依次介绍新疆、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、北京七省区市的冬季旅游资源、美食文化等相关情况。

1月11日，开罗中国文化中心推出“我最想去的地方”评选活动，邀请埃及民众在了解和观看了冰雪文化相关的内容之后，留言评选出“我最想去的地方”，共赴云端冰雪之约，同赏中国冰雪之美。评选活动得到埃及网友的大力支持，大家热情地在视频下留言，“我想去哈尔滨，因为想去极地公园看看”，“我非常喜欢新疆的舞蹈，等疫情之后，我们一定会再次回到中国”，“这里的景色太美了，让人兴奋”。

开罗中国文化中心还陆续在微信公众号、脸书、优兔等社交媒体平台推出包括冰雪主题精品项目、冰雪主题纪录片全球展映、各地线上文旅周等40余个文化和旅游项目。除此之外，为加强埃及民众对此次冬奥会的关注，开罗中国文化中心计划派发冬奥会宣传册、明信片等纪念品，让当地民众更直观地了解北京冬奥会。

中国驻埃及大使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩在接受人民网记者采访时表示，北京冬奥会不仅是冰雪奥运健儿的盛会，也是全世界爱好和平的人们的庆典。“中国和埃及同为世界文明古国，友谊源远流长，共拥奥运梦想。此次冬奥会也是一次增进文明对话、文化交流和民心相通的良好契机。”杨荣浩说。

埃及奥组委和各界民众积极支持2022北京冬奥会。2021年12月15日，埃及奥委会在其社交媒体平台发帖，公开表达了对中国举办2022冬奥会、冬残奥会的坚定支持，并预祝冬奥会取得圆满成功，同时转发了北京冬奥会宣传视频。埃及奥委会秘书长谢里夫表示埃及支持2022北京冬奥会，北京冬奥会一定能令全球难忘。

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