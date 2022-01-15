新华社巴西利亚1月14日电（记者卞卓丹）巴西北京冬奥会绘画征集比赛在线颁奖仪式14日在巴西利亚举行，来自巴伊亚州、圣保罗州、戈亚斯州等州的5名“Z世代”画者从758名参赛者中脱颖而出，斩获优胜奖，巴西利亚的克拉斯15学校获荣誉组织奖。

中国驻巴西大使杨万明和巴西首都联邦区副区长布里托作为联合主办方代表出席了颁奖仪式，并对参赛者及其作品所表达的美好寓意和对“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言的精彩诠释，给予了高度赞扬。

杨万明祝贺绘画征集活动成功举办，欢迎巴西和世界各国运动健儿齐聚北京，共创佳绩。

布里托表示，很高兴看到众多巴西师生、家庭、机构踊跃参与此次“相约北京 祝福冬奥”绘画征集活动，这些画作不仅有观赏性，还彰显了巴中友好情谊。布里托祝福北京冬奥会成功举办，期待各国运动员勇创佳绩。

来自戈亚斯州立大学的优胜奖获得者吉奥瓦娜表示，近年来巴西与中国文化交流和两国人民之间的互相帮助令人印象深刻。

克拉斯15学校的代表玛丽安吉拉介绍说，该校组织上百名学生参加此次比赛，希望让学生们更多了解学校外面的世界，了解中国、了解奥运。

这次绘画比赛还吸引了不少巴西运动员和舞蹈艺术家的目光。即将代表巴西参加北京冬奥会比赛的雪车运动员萨比诺在颁奖仪式上表示，自己参加过2008年北京奥运会，又将踏上北京冬奥会征程，在这样一座“双奥”之城实现自己的“双奥”梦想，是莫大的幸运和荣耀。

来自圣保罗贫民社区的帕赖索波利斯芭蕾舞团应中国驻巴西使馆邀约，创作了北京冬奥会主题动感街舞《一起向未来》，并在颁奖仪式上首发。该团代表表示，北京冬奥会是一场盛会，要向与会的全世界运动员送上最诚挚的祝福。

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