北京冬奥会友城合作发展论坛14日下午在京举行。人民网记者 刘洁妍摄

人民网北京1月15日电 （周琳佳、刘洁妍）以“相约北京冬奥 共谋合作发展”为主题的北京冬奥会友城合作发展论坛14日下午在京举行，来自23个国家的72个友好城市代表约200人通过线上线下形式参加。

国务委员、外交部部长王毅发表视频致辞，第十届全国人大常委会副委员长、中国东盟协会会长顾秀莲作主旨发言。北京市市长、北京冬奥组委执行主席陈吉宁，河北省代省长、北京冬奥组委执行主席王正谱出席开幕式并致辞。

王毅表示，办好北京冬奥会，是中国对国际社会的庄重承诺。在筹办过程中，中方得到了国际社会特别是国际友好城市的大力支持帮助，收到世界各国朋友的美好祝愿。我们相信，北京冬奥会一定会为中国人民与各国人民搭建更多友好的桥梁、合作的平台。

王毅说，我们愿同国际社会一道，大力弘扬“团结友爱、公平竞争、相互理解”的奥林匹克精神，共同为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。我们愿进一步深化各国人民之间的团结合作，为饱受疫情困扰的世界注入更多信心和力量，携手开创更加美好的未来。

陈吉宁表示，我们着力把北京冬奥作为促进友城合作的生动实践和重要平台，在经济、科技、文化、体育、旅游等方面推动友城间深化合作、加深友谊、加强开放和交流，相信一定能够守望相助，携手共进，一起向未来。

王正普说：“北京携手河北张家口举办冬奥会、冬残奥会，为我们带来了千载难逢的发展机遇。” 他表示，希望以冬奥为媒，深化友好交往，不断加强友城间政府、工商界、青少年、高校等各界往来；推进务实合作，全面加深产业、科技、教育、抗疫等领域合作；推动文明互鉴，促进文化融通、政策贯通、民心相通，让友城人民世代友好。

俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫发表线上致辞表示，体育无国界，它将全世界人民团结起来，体育不惧怕任何壁垒。大型体育赛事是全世界人民共同的节日。没人能阻挡北京冬奥会的成功举办。俄方立场是一贯的，体育不应被政治化。

随后，各位嘉宾围绕“奥运筹办与社会发展”“奥运精神与民心相通”“智慧城市与创新发展”“共克时艰与疫后合作发展”四个分议题展开探讨，分享举办奥运会带动地方经济社会发展的成功经验，共同表示支持北京冬奥会成功举办，并为促进国际友城合作建言献策。

中国人民对外友好协会会长林松添作总结发言。他指出， 来自亚非欧拉美四大洲23个国家的72个省市应邀出席论坛，充分体现了国际社会对中国、对北京冬奥会的高度认同与坚定支持，显示了国际团结友好、合作共赢的人间正道。相信中国不仅将为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，也将为促进世界奥林匹克事业发展贡献中国智慧和中国方案，创造新的中国奇迹。

(责编：苏缨翔、常红)