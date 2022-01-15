新华社北京1月14日电 1月14日，国务委员兼外长王毅在北京冬奥会国际友城合作发展论坛开幕式上发表视频致辞。

王毅表示，办好北京冬奥会，是中国对国际社会的庄重承诺。中国政府高度重视，习近平主席亲自关心。在筹办过程中，中方得到了国际社会特别是国际友好城市的大力支持帮助，收到世界各国朋友的美好祝愿。我们相信，北京冬奥会一定会为中国人民与各国人民搭建更多友好的桥梁、合作的平台。

王毅说，目前，冬奥已经进入“北京时间”，北京也即将迎来“冬奥时刻”。我们愿同国际社会一道，大力弘扬“团结友爱、公平竞争、相互理解”的奥林匹克精神，共同为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。我们愿进一步深化各国人民之间的团结合作，为饱受疫情困扰的世界注入更多信心和力量，携手开创更加美好的未来。

本次论坛由中国人民对外友好协会、北京市人民政府、河北省人民政府以线上线下结合方式共同举办。20余国与北京、河北缔结友好城市的地方代表约200人参加。

《 人民日报 》（ 2022年01月15日 03 版）

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