新华网北京1月14日电 《冬奥中文100句》新书发布会14日在北京冬奥村举行。《冬奥中文100句》是一本面向各国运动员、教练员、裁判员等人群的语言服务手册，由中外语言交流合作中心（以下简称语合中心）和人民教育出版社共同合作开发并出版。语合中心主任马箭飞、人教社社长黄强、冬奥村行政运营部副主任杨敬枫、奥林匹克文化推广人侯琨出席发布会并致辞。语合中心副书记宋永波、人教社总编辑郑旺全、人教社纪委书记蒋琦等嘉宾参加发布仪式。

图为参会嘉宾合影。

马箭飞介绍，在北京冬奥会筹备期间，语合中心开展了“语你同行·燃梦冬奥”系列活动，其中就有与人民教育出版社合作开发的《冬奥中文100句》。本书通过展示100个中文常用句的基本含义和交际场景，满足冬奥期间各国代表团在华参赛和生活的基本需求；通过冬奥场馆的介绍，体现绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念；通过来自不同行业的奥运人物故事，体现追求团结、和平、进步、包容的共同目标；通过中国文化要素的呈现，真实、客观、生动地展现中国传统文化之美和当代中国发展。中、法、英三语对照，便于不同母语者使用；配套有声电子书，可以帮助使用者随时随地学说中文。

马箭飞谈到，语合中心在做好《冬奥中文100句》开发工作的同时，还开展了一系列人文交流活动。一是在北京、延庆、张家口冬奥村设立了汉字互动区。二是拍摄冬奥主题短视频，以轻松活泼的方式带领外国观众了解北京冬奥会实况。三是组织30多个国家的数百名青少年参加“北京冬奥歌曲云合唱”活动。四是组织16个国家的330多名青少年参加“画冬奥，学中文”手抄报活动。五是面向25个国家陆续组织15个冬奥主题线上中文夏令营，营员超过2000人。

黄强介绍，去年9月，人教社接到开发《冬奥中文100句》的任务后，迅速启动，充分发挥已有经验和资源优势，联合来自冬奥组委会、语合中心、北京大学、北京外国语大学、中国国际广播电台等各方专家和专业技术人员，凝聚各方智慧，全力以赴开展编写工作。本书的策划、编写坚持中国立场、国际表达的传播理念，着力通过语言学习和文化互鉴，推动我国同冬奥参与国的人文交流和民心相通，提升中国形象的亲和力、中华文化的感召力。

黄强还介绍说，人教社近年来编写出版了“中小学校园冰雪运动丛书”“青少年冰雪运动丛书”《滑冰技能等级标准》《滑冰教练员教程》等多套关于北京冬奥会和普及冰雪运动的书籍，获得了良好的社会效益。

杨敬枫表示，语合中心与北京冬奥组委会开展的“语你同行·燃梦冬奥”系列活动丰富多彩，促进我国同世界各国的人文交流和民心相通，增进中外青年一代的理解和友谊。感谢语合中心和人教社对2022北京冬奥会的关注和对奥运事业的支持。《冬奥中文100句》内容丰富、深入浅出、实用性强，满足了各国运动员的日常交际所需，是一本很好的奥运知识和中国文化读本，展示真实、立体、全面的中国。

杨敬枫还表示，将在北京、延庆、张家口冬奥村向各国运动员和随队官员赠阅《冬奥中文100句》；会把《冬奥中文100句》和2008年开发的《奥运汉语100句》推荐给北京奥运博物馆永久保存；还将整理语合中心为本届冬奥会所作的所有工作成果，上报国际奥委会，成为奥运遗产的一部分，载入双奥之城的历史。

侯琨向大家分享了自己的奥运环球行经历和对奥林匹克价值观的理解。这本书让全世界来到北京参加冬奥会、冬残奥会的运动员、教练员、裁判员们，尤其是运动员这些青年人们，能够把我们对于世界、对于和平、对于中国文化的理解带回去各自的国家。北京冬奥会结束后，我们的书和讲好的故事不会停止，还将继续发挥沟通世界人民心灵的作用。

图为语和中心主任马箭飞向冬奥组委赠送7000册《冬奥中文100句》。

发布仪式上，冬奥组委会、语合中心、人教社有关领导共同为《冬奥中文100句》新书揭幕，语合中心向冬奥组委会赠送7000册《冬奥中文100句》。高水平的语言服务是高质量办赛的基础，也是主办国家、主办城市国际形象和国际竞争力的体现，希望《冬奥中文100句》及“语你同行·燃梦冬奥”系列活动能为弘扬奥运精神、讲好中国故事发挥更好、更大作用。

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