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美国专家：北京冬奥会将树立可持续发展新标杆

2022年01月14日11:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿1月13日电 （记者李志伟）近日，美国多名专家接受记者采访，积极评价中国践行绿色办奥，以及冬奥会上许多令人关注的绿色环保措施。他们认为，北京冬奥会将为国际赛事树立可持续发展的新标杆。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩表示，多项绿色科技优化整合，使北京冬奥会成为近代史上最环保的奥运会，这一成就也将为各类国际赛事树立可持续发展的新标杆。他表示，北京冬奥会采用的绿色节能措施，为全球应对气候变化、推动可持续发展作出贡献，并提供智慧支持。

美国环保署原中美环保项目负责人杨仁泰表示，北京冬奥会在建设低碳场馆、节能减排方面的表现令人称道，这是给世界的示范，也为未来绿色建筑树立标杆。北京冬奥会启动“135”绿色低碳出行倡议，是非常切合实际的环保措施。打造“冬奥绿色低碳公共交通网”，可作为未来都市大众交通运输系统设计的蓝图。绿色办奥有利于向世界介绍中国在应对气候变化方面的努力与贡献，增进世人对生态文明建设的信心。

美国威拉姆特大学副教授安德鲁·施瓦茨表示，北京冬奥会是一个绝佳的机会，以展示推动生态文明建设的价值理念和实践。“135”绿色低碳出行倡议是中国致力于推动生态文明建设的一个生动事例，“不仅能有效减少碳排放，还向全世界传播低碳生活理念，有利于增进人类福祉”。

(责编：高歌、常红)

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