本报记者 王骁波

“阿根廷一直坚定支持北京冬奥会，相信中国有能力办好这一全球性赛事，北京冬奥会一定会取得成功！”阿根廷驻华大使牛望道近日在接受本报记者专访时表示。

牛望道曾和许多外国驻华使节一起参观冬奥会比赛场馆，对中方所做的大量工作给予高度评价。他表示，北京冬奥会各类场馆设施都已达到世界一流水平。尽管新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，中国疫情防控成效显著，场馆设施建设没有受到影响。位于张家口的国家跳台滑雪中心“雪如意”给牛望道留下了深刻印象，他与同事登上赛道最高点并合影留念。

牛望道表示，北京冬奥会场馆设施建设注重环境友好，对绿色能源的利用让本届冬奥会更加“低碳”。此外，场馆设计不仅完全满足赛事需要，还充分考虑了赛后的再利用。比如，“雪如意”、冬奥村、京张高铁等基础设施，不但为本届冬奥会提供一流的服务，也将为今后的大众运动和主题旅游提供支持。“现在，从北京到张家口的最快通行时间已缩短至1小时以内。我计划在冬奥会后，带着家人一起去张家口滑雪。”牛望道说。

本届冬奥会，阿根廷运动员将参加高山滑雪、越野滑雪、单板滑雪等项目。阿根廷是全球为数不多拥有终年不化雪场的南美国家，南部一些地方拥有很好的滑雪场和设施。在参观了北京冬奥会场馆后，牛望道希望能将一些经验带回阿根廷，助力当地冰雪运动基建和配套设施升级，“希望阿中两国借此进一步深化基建领域的合作”。

“今年，阿中两国将迎来建交50周年。我们期待两国关系能在两国元首引领下迈上新台阶。”牛望道表示，阿根廷和中国虽然地理上相距遥远，但这并未影响两国卓有成效的合作。中国去年全年向全球提供超过20亿剂疫苗，为阿根廷抗疫提供了重要帮助；阿根廷旅游和体育部与中国陕西省榆林市去年7月签署共建足球学校备忘录，双边体育交流合作进一步加深……“疫苗合作、体育合作为深化阿中两国关系提供了有力支撑。”

“体育是增进民间友好的纽带。”牛望道说。体育无国界，对于个别国家将冬奥会和体育赛事政治化的行为，牛望道表示：“奥运会应是让世界团结在一起的体育盛会，中国的努力对弘扬奥林匹克精神有重要意义。”

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)