新华社北京1月11日电 中欧文化班列（米兰站）——中国·意大利冰雪之缘冬奥主题展开幕式活动，11日以“线上+线下”相结合的方式在北京和意大利米兰同时举行。

作为中欧文化班列首站活动，中国·意大利冰雪之缘冬奥主题展由中国外文局国际传播发展中心与意大利国际体育电影电视联合会联合主办，中国驻意大利使馆和北京冬奥组委新闻宣传部共同支持，着力呈现中意两国冰雪文化、冰雪运动、奥运体育等交流与合作，讲述冰雪之缘，开启冬奥之旅。中国驻意大利大使李军华，北京冬奥组委新闻发言人严家蓉，意大利国际体育电影电视联合会主席、国际奥委会文化与奥林匹克遗产委员会委员弗兰克·阿斯卡尼，中国外文局副局长陆彩荣出席活动并致辞。

李军华表示，很高兴看到意方各界人士对北京冬奥会给予热情期待和积极支持。两国奥委会新签署了《冬季运动合作谅解备忘录》。一届冬奥会时间相对有限，但因冬奥结下的缘分却可以留传延续。2022年是“中意文化和旅游年”，在冬奥元素的加持下，两国人文交流与务实合作将迎来新的更大发展。

严家蓉表示，本次展览既生动反映了中意两国冰雪文化，也展现了双方卓有成效的奥运合作，意义重大。北京冬奥组委将以最大的热情，为包括意大利运动员在内的全世界运动员提供一流的服务。中方愿意继续加强与意方沟通合作，交流办奥经验，推动两国以奥运为平台开展更多交流合作。

弗兰克·阿斯卡尼表示，奥运会是发展和表达东道国文化的良机。奥运会能够促进不同文化之间的理解与包容。下一届冬奥会的举办地米兰-科尔蒂纳丹佩佐，正以极大的兴趣关注着中国。相信2022年北京冬奥会、冬残奥会将有力践行“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言。

陆彩荣表示，中国和意大利是东西方文明的杰出代表，两个伟大文明的友好交往源远流长。正如意大利著名作家莫拉维亚所说，友谊不是偶然的选择，而是志同道合的结果。中国外文局期待以此次冬奥主题展览活动为新起点，与意大利更多机构开展合作，增进两国文明互鉴交流。

中国外文局国际传播发展中心副总编辑尹杰主持开幕活动并发起了一场“冬奥与国家形象建设”主题对话。两国冬奥会筹办方代表、体育和媒体界人士、国际传播专家学者等嘉宾进行了交流研讨。

中国外文局国际传播发展中心策划的“中欧文化班列”项目，旨在以中欧班列沿途国家地区为线索，展示中国文化、推广中国形象，进一步推进中国与欧洲在文化和经贸领域的深度融合、互利合作。据悉，“中欧文化班列（米兰站）——中国·意大利冰雪之缘冬奥主题展”将持续至1月13日。

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