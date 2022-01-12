新华社德黑兰1月11日电（记者高文成 王守宝）伊朗奥委会主席礼萨·萨利希·阿米里11日说，组织有序、纪律严明、管理有效一直是中国举办体育赛事的特色，伊朗体育界相信中国将举办一届成功的冬奥会。

萨利希·阿米里当天会见中国驻伊朗大使常华后接受新华社等媒体采访时说，伊朗目前已取得了三个北京冬奥会的参赛名额，他本人和伊朗体育和青年事务部长哈米德·萨贾迪也计划出席北京冬奥会。

他说，伊朗体育界想通过参加北京冬奥会告诉外界：体育应该独立于政治之外，不容政治化操弄。将体育政治化的企图没有影响伊朗体育界期盼北京冬奥会的意愿。

萨利希·阿米里高度评价了中国政府和人民对于北京冬奥会、杭州亚运会等重大体育赛事的筹办工作，感谢常华为促进两国关系在包括体育在内的各领域的发展所发挥的重要作用。

他说，体育的基本理念是促进各国之间的团结，改善国家之间的关系。体育能够让各国加强联系、增进了解、减少敌意、齐聚在和平的氛围之下。体育也是一个促进文化交往和开展“软外交”的领域，除进行体育活动之外，伊朗计划在杭州亚运会期间开展广泛的文化活动，借助这一平台加强两国之间的文化合作。

萨利希·阿米里特别提到，北京冬奥组委制定了严格的防疫政策，并发送给参赛国家（地区），这些规定是为了保障运动员的健康，相信包括伊朗在内的所有参赛队伍都会遵守。

“因此，我们对于运动员在中国参加比赛毫无担忧。”他说。

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