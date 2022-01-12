人民网华盛顿1月11日电 （记者李志伟）美东时间1月10日晚，中国驻美国大使秦刚在美国国家冰球联盟（NHL）总冠军球队华盛顿首都队主场和波士顿棕熊队比赛期间发表视频致辞，介绍北京冬奥会筹备情况，期待中美冰球队呈现精彩赛事。

比赛现场吸引1.8万多名美冰球迷观赛，比赛结束之际，在现场主持人介绍下，球场正上方的四面环形大屏幕播出秦刚大使致辞视频。秦刚向现场球迷问好，引用美著名冰球运动员马里奥·勒米厄的话表示，对冰球来说，每天都是精彩的日子。“感谢双方队员无与伦比的表现让我们享受今天的精彩。人们热爱冰球，因为其速度和技巧，冰球队员们激情如火、冷静如冰；也因为冰球运动体现的相互尊重、公平竞争、顽强拼搏的体育精神。”

秦刚说，再有不到一个月时间，北京冬奥会将揭开序幕。中美男子冰球队将在北京同组竞技。预祝中美运动员好运。“我想向大家特别介绍一下，北京冬奥会将采用世界上最先进的制冰技术，把制冷产生的碳排放降至为零。”

比赛间歇，华盛顿主队白头海雕吉祥物向现场球迷投放中国春节虎年玩偶，引起全场欢呼和热烈反响。

此次活动是中国驻美使馆参与中央广播电视总台北美总站“迎冬奥 一起向未来”线上线下特别活动的一部分。总台台长兼总编辑慎海雄在通往冬奥会赛场的高铁上向全美冰迷发表视频致辞，表示冬奥会是属于全世界的体育盛宴，期待中美两国民众一起享受体育带来的激情和快乐。

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