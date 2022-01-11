新华社洛杉矶1月10日电（记者高山）中国驻洛杉矶总领馆与美国南加州华人联合总会10日在加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市举行“迎新春·庆冬奥”主题活动，在新春佳节来临之际，为即将开幕的北京冬奥会送去祝福。

中国驻洛杉矶总领事张平、南加州华人联合总会等多个华人社团的代表、中国留学生代表以及部分美国地方官员和其他友好人士等近百人共聚帕萨迪纳市滑冰中心，为冬奥盛会加油。美国青少年运动员进行花样滑冰表演之后，众多嘉宾也走上冰面体验冰上运动，与冬奥“共舞”。

张平在活动致辞中表示，“世界期待中国，中国已做好了准备”。成功举办北京冬奥会、冬残奥会是海内外中华儿女的共同心愿。他感谢南加州侨团举办的丰富多彩的迎冬奥活动，这些活动为北京冬奥会送去满满的祝福,提供了宝贵的支持。

美国南加州华人联合总会会长邵闻在致辞中说，相互理解、友谊长久和团结一致是奥林匹克精神的重要内容，“相互理解才能相互合作，团结一致才能战胜疫情，友谊长久也正是我们中美两国人民共同期待的世界和平愿景”。

帕萨迪纳市滑冰中心的运动员和教练员代表也同大家分享了对冰雪运动的热情。参与花样滑冰表演的10岁小运动员汉娜·金从3岁开始就学习滑冰，她说希望有朝一日可以进军冬奥、实现梦想。

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