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比利时多位人士表达对北京冬奥会的支持

2022年01月10日13:25 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔1月9日电（记者潘革平）随着北京冬奥会的脚步越来越近，比利时多位人士近日表达了对这一盛事的期盼和支持。

比利时前首相莱特姆对新华社记者表示：“我曾有幸亲自观摩了精彩绝伦的2008年北京奥运会。14年后，中国将再一次在组织全球重大赛事方面提升标杆。我非常期待北京冬奥会的举办，再次向中国人民表示祝贺。”

比利时国家电视台体育部前主任、比利时体育记者协会前主席卢瓦索表示：“举办奥运会期间，体育是第一位的。奥运会不应该成为一个政治问题。相反，体育有时会促进人们互相支持。”

他对北京冬奥组委、中国媒体的能力和经验充满信心，坚信北京冬奥会将在全世界取得成功。

90岁高龄的比利时鲁汶大学南怀仁基金会主席、南怀仁研究中心创始人韩德力说：“一个国家为奥运会准备很多年，就是想把大家聚在一起，没有比这个目标更了不起的了。不要把奥运会政治化。”

任职于比利时体育拍摄转播技术服务商Euro Media Group的德默勒梅斯特曾参加过2008年北京奥运会开幕式转播。他表示，体育是把不同文化背景的人群连接起来的方式，请不要把奥林匹克政治化。他确信中国会把冬奥会组织得非常棒。

旅居比利时的华人郑国栋这两天也非常高兴，他捐赠的10件藏品将被崇礼华侨冰雪博物馆收藏。他说：“作为一个旅居海外多年的华人，很荣幸自己能以这种方式参与这一盛事。坚信北京冬奥会一定能取得圆满成功。”

(责编：赵欣悦、常雪梅)

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