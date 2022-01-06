新华社科伦坡1月6日电（记者唐璐）中国驻斯里兰卡大使馆与斯里兰卡体育与青年事务部、斯国家奥委会5日在科伦坡港口城共同举办北京冬奥会开幕倒计时30天庆祝活动。

中国驻斯里兰卡大使戚振宏与斯里兰卡体育与青年事务部部长纳马尔·拉贾帕克萨、国家奥委会主席苏布拉马尼亚姆等按照斯传统习俗共同点燃祈福灯，为即将开幕的北京冬奥会送去祝福。

戚振宏大使在致辞中表示，再过30天冬奥会就要拉开大幕，北京也将成为世界上第一座“双奥之城”。面对新冠疫情持续肆虐、世界经济复苏艰难等全球挑战，践行“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言愈显珍贵；感谢斯里兰卡政府和人民对北京冬奥会的坚定支持，中方将与国际社会一道为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

纳马尔·拉贾帕克萨祝贺北京成为首个“双奥之城”，表示斯里兰卡作为热带岛国虽然没有冰雪运动基础，但斯民众和全世界人民一起拥抱冬奥会和奥林匹克精神；体育是人类共同的语言，无论是夏奥会、冬奥会还是残奥会，都代表着奥林匹克精神，都跨越了种族、语言、宗教、文明和地缘政治分歧；祝愿北京冬奥会取得圆满成功。

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