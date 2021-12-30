刘以爽 实习生何沂轩

提起马达加斯加，人们很难将这个印度洋岛国与冬季运动联系起来。4年前，年仅16岁的克勒克怀着激动的心情参加了平昌冬奥会，成为马达加斯加首位参加冬奥会比赛的女性运动员。如今，她将代表祖国站上北京冬奥会的舞台。近日，克勒克接受人民网专访时表示，希望她的故事激励更多青年人在追逐梦想的道路上砥砺前行。

比赛中的克勒克。受访者供图

热爱让她选择逐梦冬奥——“滑雪是真正的热爱”

克勒克出生于马达加斯加首都塔那那利佛附近的一座小镇，一岁的时候，她被一个法国家庭收养，从此来到法国萨瓦省生活。和许多女孩一样，小时候的克勒克喜欢画画和舞蹈。一次偶然的机会，一位舞蹈课的朋友邀请她参加滑雪俱乐部的活动。尽管刚开始克勒克并不喜欢滑雪，但在不断尝试与学习后，她逐渐发现了这项冰雪运动的乐趣：“滑雪是我真正的热爱，因为它带给我一种独特的感觉。”

后来，随着水平的提高，她开始参加世界各地举办的比赛，这让她萌生出个念头：征战冬奥。在家人的支持与鼓励下，年纪小小的她开始了奥运追梦之旅。2018年，克勒克作为马达加斯加首位女性滑雪运动员参加了平昌冬奥会，在80多名选手中获得高山滑雪大回转第48名。“站在体育场聚光灯下，我真正感受到了奥林匹克的魅力。”克勒克回忆道。

克勒克担任平昌冬奥会开幕式的马达加斯加旗手。受访者供图

平昌冬奥会后，克勒克又接连参加了世界锦标赛、南美洲巡回赛、欧洲杯、世界杯等一系列赛事，取得了进军冬奥会的资格，为自己和马达加斯加赢得参加北京冬奥会的入场券。如今，克勒克十分期待北京冬奥会早日到来，“我希望创造更好的成绩，向世界顶尖滑雪运动员不断靠近”。

信念让她克服重重困难——“继续追逐奥运梦想”

今年一月份，克勒克在训练中不慎腿部骨折，而她在术后六个半月就重返滑雪场。“这是我第一次在滑雪中严重受伤。一切训练计划都被打乱了。”然而，在重重困难面前，追逐奥运的梦想宛如一束光，帮助她度过难关，重拾信心面对未来。“我觉得自己非常幸运，能够在较短时间内恢复状态，重回赛场。”

突如其来的新冠疫情给克勒克的训练也带来很大影响。然而，她始终保持积极的心态和良好的身体状态，一如她在社交账号里，始终如一展示灿烂的笑容。

在经历了伤病与疫情的双重考验后，克勒克在心态上更加成熟，她充分认识到高超的滑雪技巧、强健的体魄与积极的心态是职业运动员必不可少的核心素养。如今她正全身心地投入训练，为即将到来的北京冬奥会做准备。“我要追逐奥运梦想，创造更好的成绩。”

激励更多青年——“梦想站上奥运会领奖台”

克勒克还是一名设计爱好者。她满怀热情地为自己设计了参赛服，希望在北京冬奥会上实现新的突破。令人感到鼓舞的是，这次她将不再是孤身一人参赛。受到克勒克的鼓励，同样来自马达加斯加的18岁滑雪运动员马蒂厄也获得了北京冬奥会的参赛资格。

训练中的克勒克。受访者供图

“如果我的经历能够激励更多青年人，并证明一切都是可能的，那么这将实现我的使命。”克勒克在采访中表示，“我想告诉所有青年人，努力奋斗去实现热爱的一切吧，不论是体育运动、设计，还是其它领域。”她希望越来越多的非洲青年参与到滑雪运动中来，期待每个人都能够在冰雪运动中找到乐趣。

面对2022年北京冬奥会，克勒克表示：“我将全力备战比赛，让我的祖国因我而更加骄傲。我的梦想是站上奥运会的领奖台。”

不久，克勒克将代表马达加斯加参加北京冬奥会开幕式与闭幕式。她早已迫不及待希望早日开启这次冬奥之旅：“我期待去探索中国，了解中国的传统文化，在北京留下一段难忘的记忆。”

洋溢着灿烂笑容的克勒克。受访者供图

(责编：徐祥丽、吴成良)