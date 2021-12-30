人民网约翰内斯堡12月29日电 （记者王磊）当地时间12月27日，南非主流媒体独立传媒网站刊登评论文章，表示北京冬奥会将是北京继2008年夏季奥运会之后，为世界呈现的又一届无与伦比的奥运盛会，凝聚着全人类的团结与希望。文章强调奥林匹克运动必须保持政治中立，坚决反对美国借奥运会搞政治作秀、将体育政治化的恶劣行径。全文摘译如下：

相信阅读这篇文章的绝大多数人都能回忆起2008年北京夏季奥运会上令人难忘的那一刻：牙买加男子短跑运动员尤塞恩·博尔特在男子100米比赛中以9秒69的成绩打破了自己保持的世界纪录，并在200米比赛中以19秒30的成绩打破了迈克尔·约翰逊创造的世界记录。虽然对具体细节的记忆可能已经模糊，但我们都清晰记得它给人们带来的感受：看到人类不断突破自身极限，取得令人叹为观止的成绩。2008年北京奥运会给世人留下极其深刻的印象，此后2015年7月在马来西亚吉隆坡举行的国际奥委会第128次全会上，北京顺理成章地获得2022年第二十四届冬季奥林匹克运动会的举办权，成为奥林匹克运动史上第一座举办过夏季奥运会和冬季奥运会的“双奥之城”。

奥运会是人类拼搏精神的象征，带给我们无数希望、激情、承诺、爱和人类精神胜利的时刻，同时提醒着我们，只要团结一致，坚持不懈，则无往不胜。在今年东京奥运会前夕,国际奥委会在“更高、更快、更强”的奥林匹克格言中增加了一条新的词汇——“更团结”。这一更新向整个奥林匹克大家庭发出了一个明确的信号：面对世纪疫情，“每个人都需要团结在一起”。奥运会不应成为玩弄政治把戏的场所，而应为世界上最优秀的运动员们发挥最佳水平提供平台，帮助他们不断挑战极限，同时带来令人惊叹的表演。

尽管美国利用奥运会大搞政治作秀，试图转移国际社会的注意力，然而北京冬奥会已经取得前所未有的创新成就不容忽视：通过建设世界首创的500千伏柔性直流电网工程，北京冬奥会将成为历史上第一届100%使用光伏、风电等绿色电能的奥运会；北京将成为首个大规模使用最环保制冰技术的冬奥会主办城市；京张高铁成为世界上第一条时速350公里的智能高速铁路以及智能5G技术将首次在奥运会大规模应用。北京冬奥会将低碳环保创新与奥林匹克精神相结合，将迎来一届不平凡的绿色高科技冬奥会，开启全球冬季运动新时代。

尽管有些人似乎已经忘记奥运会的真正本质，但《奥林匹克宪章》明确要求维护和促进奥林匹克运动的独立性及政治中立性，体现相互理解、友谊、团结和公平竞争的奥林匹克精神。秉持这一精神的奥运会长期以来一直是不同国家之间文化交流和相互学习的有益平台。最近举行的第十届奥林匹克峰会再次重申了体育的中立性，坚决反对将奥运会和体育政治化，并强调国际奥委会、奥运会和整个奥林匹克运动必须保持政治中立。在这困难的时刻，我们更应该为奥运会的成功而努力，因为奥运会是希望的象征，将对重新点燃人类精神产生巨大影响。正如国际奥委会主席托马斯·巴赫所言:“团结助力我们通过体育让世界变得更美好”。

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