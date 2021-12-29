人民网北京12月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持29日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：近日，国际奥委会资深成员、前副主席迪克·庞德接受采访时表示，从赛事筹备的角度来看，中国没有任何问题，相信中国有能力举办一届精彩的冬奥会。发言人对此有何评论？

赵立坚：正如庞德先生所说，选择北京为2022年冬奥会的举办地，一个重要原因是中国作为体育大国的重要地位以及组织国际体育赛事的能力。自2015年北京获得2022年冬奥会举办权并成立冬奥组委以来，无数冬奥会筹备参与者脚踏实地、勇往直前，正在把冬奥会美好蓝图一步步变为现实。

2021年已经进入最后一周。还有不到40天，北京冬奥会的大幕即将拉开。2021年是北京冬奥会筹备工作全面就绪、决战决胜的关键一年。这一年，我们见证了竞赛场馆全面完工、北京冬奥会和冬残奥会火炬“飞扬”问世、主题口号“一起向未来”及官方海报发布、北京冬奥会火种采集交接欢迎仪式顺利举行、北京冬奥会和冬残奥会奖牌“同心”发布、制服装备正式亮相、冰上项目测试赛成功举行等冬奥大事件。我们在高效、高水平推进冬奥筹备工作的同时，扎实做好疫情防控，全力确保涉奥人员和社会公众的安全与健康。

北京冬奥会筹办工作出色成果有目共睹。一段时间以来，许多国家运动员和各界人士，国际奥委会等国际组织纷纷表达对北京冬奥会的支持和期盼。

目前，北京冬奥会的筹办已经进入“压线冲刺”阶段。北京这座双奥之城将为世界呈现一场简约、安全、精彩的奥运盛会。

澳亚卫视记者：据报道，近期欧洲地区“福尔摩沙俱乐部”25国的共同主席及成员联名致函欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，呼吁欧盟理事会及委员会尽快采取具体行动支持立陶宛。请问中方对此有何评论？

赵立坚：立陶宛涉台问题的是非曲直是清楚的。立陶宛公然违背一个中国原则，站在国际关系基本准则和国际社会普遍共识的对立面，注定遭到失败。

立方唯有改正错误，回归到坚持一个中国原则的正确轨道，才能走出当前的困局。

“福尔摩沙”这个词本身就带有强烈殖民色彩。这个俱乐部以所谓“福尔摩沙”命名，其成色可想而知。该俱乐部恶意炒作的错误言论不值一驳。

总台央视记者：我们注意到，中俄友好、和平与发展委员会俄方主席季托夫昨天在委员会全体会议上高度赞赏中俄企业合作，表示数据显示，85.7%受访俄企业家积极评价与中国伙伴合作情况。发言人对此有何评论？

赵立坚：中俄互为最大邻国、互为发展机遇、互为全球伙伴，两国合作基础扎实、前景广阔。疫情发生以来，两国守望相助，携手前行，今年前11个月，双边贸易额超过1300亿美元。中国企业积极同俄方伙伴对接，两国商业合作稳步发展，未来可期。

同时，中国企业也积极张开双臂、拥抱世界。刚刚发布的《中国企业形象全球调查报告2021》显示，近七成受访者认为中国企业在推进科技创新和绿色进步上发挥引领作用，普遍期待在科技、加工制造、基础设施、能源资源等领域与中国企业加强合作。中国企业乘着共建“一带一路”的东风，发挥广泛的辐射带动作用，在实现自身发展的同时，积极促进东道国经济社会发展、民生改善、环境保护，实现互利共赢，以实际行动推动构建开放型世界经济。

我还想说，中国政府一贯致力于扩大高水平对外开放，始终鼓励引导有实力、信誉好的各类企业，按照市场原则和国际惯例开展对外投资合作。再过几天，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将正式生效。这是疫情下世界经济稳健复苏，向着开放发展迈出的重要一步。我们愿与各方共同努力，不断深化经贸交往和务实合作，共促世界经济走向光明未来。

彭博社记者：报道称，美国和中国正就修改中国政府对于飞机清洁的新要求进行谈判。这些新要求促使达美航空公司的一架航班折返西雅图，并可能导致一些航班被取消。外交部能否证实并提供更多细节？

赵立坚：中国驻美使馆已经就相关问题发布答问。近日，多班自美国飞往中国的航班推迟或取消，美国航空在距离飞机起飞仅有数小时的情况下突然宣布取消航班，达美航空的航班甚至出现航程过半后返航情况，给中国籍乘客带来巨大损失。中国驻美使领馆积极向有关乘客提供协助，并第一时间向美国有关航司提出严正交涉，敦促其保障乘客正当权益。

据媒体报道，有关机组人员曾表示返航系中方禁止航班入境所致，此说法与事实不符。我们注意到，近期美国各航空公司人手紧缺问题突出，机组人员畏惧疫情下出勤情况时有发生。这导致美国国内和国际航班大面积取消。中国驻美使领馆正在与有关航司沟通，积极了解具体技术问题并探讨解决方案，以避免类似事件再次发生。

澳亚卫视记者：据报道，澳大利亚总理莫里森在平安夜当天开设了TikTok账号并上传了圣诞祝福和视频。报道称，莫里森在2020年曾经批评TikTok，称这款视频分享应用可以“直接连接回中国”。报道认为莫里森开设这个账号意在吸引年轻选民。中方对此有何评论？

赵立坚：澳大利亚有关政客使用什么社交媒体是他自己的事。我要重申的是，澳方应秉持开放原则和市场精神，停止滥用“国家安全”名义，停止搞“合则用、不合则弃”的双标做法，为中国企业提供公平、开放、非歧视的商业环境。

彭博社记者：专家们表示，近期美国太空探索技术公司卫星多次接近中国空间站事可能会促使国际社会更新《外层空间条约》。但是，另有一些专家称，中国产生的空间碎片会造成未来近距离接触的风险。中国希望在国际空间探索合作方面看到哪些变化？

赵立坚：根据1967年的《外空条约》，各国应为其国内私人公司的一切外空活动承担责任。你提到的有关评论淡化中国空间站和航天员安全受到威胁这一事实，渲染所谓中国空间碎片威胁。这是歪曲中国正常的外空活动，企图借此转移国际视线，完全是偷换概念、倒打一耙。

我要强调的是，中方始终本着为全人类谋福利的精神和平利用外空。外空不是法外之地，各国都应尊重并维护以国际法为基础的外空国际秩序，采取负责任的态度维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。中方愿就此与各国保持沟通与合作。

(责编：崔译戈、吴成良)