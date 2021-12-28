人民网记者 周雨

西班牙速滑运动员尼尔·洛普。受访者供图

19岁的西班牙小伙尼尔·洛普，在速滑世界杯的赛道上已经奋战两个月无休了，他的目标只有一个——拿到北京冬奥会的入场券。

2021年10月，尼尔·洛普以35秒60的成绩刷新了速度滑冰男子500米的西班牙国家纪录，引发关注并被寄予厚望。

2021年11月中旬起，速滑世界杯波兰站、挪威站、美国站、加拿大站先后进行。根据参赛运动员的积分和最好成绩，2022年北京冬奥会速度滑冰项目的部分参赛席位归属已落定。

尼尔和其他选手一样，为梦想拼尽全力。两个月以来，他不断创造出个人最好成绩。然而，他的冬奥追梦之路并不平坦。

“为取得北京冬奥会的参赛资格，我会一直决战到底”

尼尔在速滑世界杯的最后一站加拿大卡尔加里取得了34秒65的个人最好成绩。然而，就在他以为自己终于如愿锁定北京冬奥会的参赛资格时，尼尔被取消了比赛成绩——他触碰了弯道的其中一个圆锥标志物。“这个结果让人难以置信，所有的幸福感顿时烟消云散了，只剩下无能为力。”

不过，尼尔仍然有希望来北京参赛——由于顺位靠前，如果有其他运动员无法参赛，他便有机会递补参加冬奥速滑男子500米和1000米的比赛。

“有时就算拼尽全力，也不一定获得期待的结果，但我相信自己的实力。为取得北京冬奥会的参赛资格，我会一直决战到底。”尼尔坚定地说。

尼尔曾在2018年经受过更大的考验。那年他在训练时受了重伤，运动生涯几乎终止。“我的股骨、脚踝、下巴、颧骨、一只手的一根手指都骨折了……”当时医生对他的情况不甚乐观，尼尔陷入了低谷。“受伤那段时间不仅影响了我的职业生涯，也影响了我的日常生活，我得忍受剧烈的疼痛。实话说，很多个夜晚我都在哭，因为害怕自己无法重回赛道。”尼尔在接受人民网采访时说。

面对伤痛，尼尔选择为了梦想重新出发。他用最快的方式调整好状态，凭借顽强的意志力，在1年半后一举夺得了洛桑冬青奥会的银牌。“我尽全力让那些困难不影响我，感谢自己坚持不懈的付出和周围人的帮助，让我得以重回赛场，而且水平还不错。”回忆起那段时间，尼尔十分感慨。

由于西班牙缺乏速滑训练场馆，尼尔只能远离家人和朋友，常年在德国艰苦训练，但他坚定地认为自己不会为任何事放弃滑冰。“光是想到滑冰这件事，就能让我每天都很开心。每当我早晨醒来，想到上午要滑冰了，整个人都有了动力。能每天为自己的梦想奋斗是一种幸运，我觉得这样的人生很幸福，也让我对未来充满无限期待。”

尼尔还告诉我们：“除了努力，没有捷径。竞技体育不存在魔法，只有长期付出和投入才能取得成绩。”

西班牙速滑运动员尼尔·洛普。受访者供图

“政治不应该干涉体育比赛，这对辛苦训练的运动员不公平”

“我一直都想参加冬奥会，这是所有运动员的梦想。过去我有幸参加过冬季青年奥运会，希望在不久的将来，我能去北京。”虽然尼尔从未来过中国，但他表示自己一直在关注中国速滑队，“他们都是非常优秀的运动员。”

北京冬奥会在全球疫情大流行的背景下举办，面临巨大压力和挑战。“我相信中国能举办好冬奥会，”尼尔肯定地说，“无论从组织能力还是场馆设施方面，中国都是独一无二的，代表着世界一流水平。”谈及个别西方国家抵制冬奥会，尼尔说：“政治不应该干涉体育比赛，这对辛苦训练的运动员不公平。”

“三亿人参与冰雪运动”，是北京携手张家口申办2022年冬奥会时，中国向国际社会做出的郑重承诺。尼尔认为，像中国这样有影响力的国家在努力推动冰雪运动的发展，这十分鼓舞人心。“这会让成千上万的人来尝试冰雪运动。速度滑冰在西班牙也是小众运动项目，我也期待通过站上北京冬奥会赛道，让这项赛事在西班牙受到更多关注。”

如果尼尔能获得北京冬奥会参赛资格，他将成为首位站在冬奥会速滑赛道上的西班牙人。“能参加冬奥会对我而言已经是重大突破。如果真的能去北京，我希望自己可以充分享受这次经历，从中学习，努力发挥出最好的水平。”

(责编：徐祥丽、常红)