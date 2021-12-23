新华社伦敦12月23日电 综述：多重因素令国际投资者看好2022年中国市场

新华社记者孙晓玲

在新冠疫情反复、全球经济复苏前景仍不确定的背景下，中国不断扩大对外开放、有效防控疫情、经济增长稳健、新兴产业升级、投资渠道扩大、人民币汇率稳定等多重因素，使得中国资本市场越来越受到国际投资者青睐。

英国《金融时报》日前在一篇名为《全球投资者向中国股票交易所交易基金（ETF）注入资金》的文章说，中国强劲的经济增长和“具有吸引力的”股票估值正吸引国际资本流入。今年11月全球净流入资金最多的15只ETF中，有3只专注于中国市场。

文章援引ETF安硕欧洲、中东和非洲地区投资策略负责人卡里姆·谢迪德的观点说，中国股票在全球指数中的权重将继续上升，“从长远看，现在可能是布局的好时机”。基金评级机构晨星公司研究部门负责人约瑟·萨拉特认为，中国比发达经济体经济反弹更快、增长更强劲，这也是投资者积极买入的一大原因。

报道说，除中国股票受外资青睐外，中国债券ETF同样受欢迎。安硕中国人民币债券UCITS ETF推出仅两年，就成为欧洲第二大固定收益ETF。

对于中国资本市场受到国际投资者青睐的原因，英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新对新华社记者表示，作为2020年全球疫情冲击下唯一保持经济正增长的主要经济体，中国在2021年依然维持稳健增长，增强了外资进入中国的信心。另外，中国政府“针对资本市场的一系列开放举措，为外资进入提供有利政策条件和良好投资环境”。

毛旭新说，科创板与沪深港通联系加深、沪伦通稳步推进和合格境外机构投资者（QFII）新规落地等有效扩大了外资参与投资中国资本市场渠道。外资可投资的产品，特别是相关ETF产品，品种和范围不断扩展，为外资投资中国资本市场、购买相关ETF产品提供直接动力。

毛旭新认为，未来中国对外资吸引力会进一步提升，相关ETF市场规模有望继续扩大。

除了资本市场不断吸引国际投资者目光外，中国绿色产业、数字产业等不断升级发展，也为海外投资者带来机会。

中银国际大宗商品市场策略主管傅晓在伦敦接受记者采访时表示，中国2022年绿色产业升级、基建投资增速、5G等数字信息发展预计将为制造业投资提供一定支撑。“中国煤炭的清洁化开发利用，天然气产供储销体系建设，风能、太阳能、生物质能等非化石能源开发利用，都是国际投资者关注方向。”

傅晓表示，中国基建投资增速或将在2022年上半年有所回升，有利于支持基本金属价格。“中长期来看，中国能源转型将继续拉动电动汽车和新能源行业对铜、镍、钴、锂等金属的需求。”

国际投资者还对人民币前景充满信心。业内人士预计，虽然美联储计划加快缩减购债步伐并启动加息，为美元上涨带来一定支撑，但中国宏观经济更具韧性，中国政府政策调控工具充足，人民币汇率将在合理区间内波动。

路透社网站近日援引马来亚银行观点说，中国出口的韧性表现、政府对绿色转型的推动以及高科技制造业的强劲增长等因素会支撑人民币前景。此外，中国对于疫情的“动态清零”政策也会“赋予人民币一些避险品质”。

花旗银行认为，人民币将继续受到贸易顺差、外国直接投资净流入等因素支撑。英国智库牛津经济研究院分析说，鉴于中国在全球供应链中扮演的重要角色，中国经常账户盈余有望保持稳定，外国直接投资的持续净流入将支撑人民币。

荷兰国际集团报告说，人民币将是亚洲区域的“引力源”，中国货币的稳定表现“正在为该地区其他货币带来一定稳定性”。

DHL快运公司全球首席执行官约翰·皮尔逊此前对记者表示，中国跨境电子商务增长强劲，中国将继续在促进全球贸易流动和经济复苏方面发挥关键作用。“中国仍然是世界经济复苏的重要引擎。中国经济的稳定、可持续增长正在为世界经济复苏作出贡献。”

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