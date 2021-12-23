人民网北京12月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

深圳卫视记者：22日，德国海军司令舍恩巴赫接受采访时称，中国海军军力“爆炸性增长”，相当于每4年增加一个法国海军的规模，令人担忧。他理解中国想要拥有一支蓝水海军，问题是中方是否遵循以规则为基础的国际秩序。德国2020年宣布了印太政策方针。此次派军舰前来南海是第一步。下一步希望能建立每两到三年来一次的定期机制。中方对此有何评论？

赵立坚：说中国军力“爆炸性增长”是言过其实，表示“担忧”更是大可不必。中国坚定奉行防御性国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中国发展必要军事能力是为了维护自身正当的国家安全利益，完全正当合理。任何国家，只要无意威胁损害中国主权、安全和领土完整，都不会受到中国国防力量的威胁。

当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海形势总体保持稳定。域外国家应尊重直接当事国维护和平稳定的努力。我们多次强调，世界各国普遍认同、共同维护的只能是以国际法为基础的国际秩序，共同遵守的只能是以联合国宪章的宗旨和原则为根基的国际关系基本准则。真正需要警惕和反对的，是个别国家动辄派舰机到南海“秀肌肉”，公开在地区国家之间挑拨离间。如果德国想要扩充自身军力、突破自身政策禁忌、在域外彰显军事存在，大可不必拿中国说事。

澳亚卫视记者：12月22日，联合国安理会一致通过关于阿富汗人道援助问题的决议。中方能否介绍有关情况？

赵立坚：昨天，安理会一致通过了关于阿富汗人道援助问题的第2615号决议。

作为阿富汗的友好近邻和真诚朋友，中方高度关注阿富汗人道局势，以多种方式帮助阿富汗解决经济民生困难，同时也支持联合国发挥更大协调作用，呼吁所有国际伙伴加大对阿援助力度。

中方始终认为，对阿人道援助本身不违反安理会决议，任何情况下人道援助都不应附加任何条件，更不应该被政治化。安理会应在对阿人道援助问题上发挥建设性作用，任何行动都应有助于澄清疑问，有助于对阿人道援助及时、顺利、无障碍开展。在这份决议磋商过程中，一些安理会成员提出要设定时限，规定援助方范围，还制定了繁琐的报告机制，人为给向阿提供人道援助设置了限制和条件，偏离了初衷。中方一直秉持建设性态度参与磋商，提出修改建议。最终，决议采纳了中方意见，安理会一致表决通过，在关键问题上作出了澄清，为继续在阿开展人道援助提供了清晰明确的法律依据。

我们也要看到，自今年8月阿富汗局势发生根本性变化以来，3900万阿富汗民众面临人道主义危机。美国以及北约有关国家对阿富汗当前局势负有责任，应当认真反思其所作所为，尽快解冻阿富汗海外资产，同国际社会一道帮助阿富汗恢复经济和发展，缓解阿富汗人民面临的困难。

日本共同社记者：一名哈佛大学的美籍教授周二被判有罪，罪名是他在与中国“千人计划”关系的问题上撒谎。有些人认为“千人计划”需要警惕。你对此有何评论？

赵立坚：昨天我已经就此作出了回应，请你查阅昨天的记者会实录。

澎湃新闻记者：22日，美国务院发言人称，美国务卿布林肯当日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通话。双方对中国不断升级对立陶宛政治施压和经济胁迫表示关切，指出中方行为正影响美欧企业。面对中方胁迫行为，双方强调将继续与立团结一致，加强经济韧性。博雷利称，中方单边行动不仅严重影响立中贸易，也严重影响中国同欧盟其他成员国企业的贸易往来。欧盟将团结应对。中方对此有何评论？

赵立坚：立陶宛在涉台问题上犯下严重错误。立陶宛不仅不承认并改正错误，反而一再谎话连篇，推卸责任、混淆视听。对此，美欧是心知肚明的。美方和欧方应该做的，是敦促立方尽快承认并纠正错误，而不是不顾事实，刻意护短。美欧借此无端指责中方，更是颠倒是非，违背道义，也损害美欧自身形象。

事实已经多次证明，美国才是各种形式的单边霸凌和胁迫外交的“集大成者”。美国依据其国内法无端发起各类单边制裁、长臂管辖，滥用国家力量无理打压别国机构、企业和个人，例证比比皆是，不胜枚举。美方这种做法遭到国际社会普遍反对。欧盟要想维护公正合理的国际秩序，就应该明辨是非，秉持客观公正立场，以实际行动维护中欧关系健康稳定发展，而不是随美起舞，站在道义的错误一边。

湖北广播电视台记者：近日，华中科技大学人权法律研究院发布《美式“抗疫”的人权灾难》报告指出，面对新冠肺炎疫情肆虐，美国政府未能将本国人民的生命健康置于最重要位置，成为抗疫国际合作的绊脚石，造成严重人道主义灾难。美式抗疫失败的根源在于美国制度缺陷、价值错位和对人权的严重忽视。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报告。截至12月22日，美国新冠肺炎死亡病例数超过81万，确诊病例数超过5100万，分别约占全球总数的15%和19%。作为全球医疗技术最先进、医疗资源最丰富的国家之一，美国却成了疫情最严重的国家，在国内外造成了严重的人道主义灾难。

在国内层面，美国前政府刻意淡化疫情风险，发布虚假信息误导民众，致使疫情防控“黄金窗口期”白白浪费。两党之间以及联邦与各州政府之间围绕防控措施和纾困方案相互抵牾，致使大量民众生命流逝、弱势群体处境举步维艰。美国前政府为转移压力将疫情污名化，使得美国针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪现象暴增。调查显示，2020年，全美针对亚裔的仇恨犯罪案件数上升了76%，四分之一的美国亚裔年轻人成为种族歧视和欺凌的目标。

在国际层面，美国一边忙着甩锅推责，一边炮制各种阴谋论，将疫情政治化、武器化，对国际抗疫和溯源合作造成了极大干扰和破坏。在疫情背景下，美国对伊朗、古巴、委内瑞拉、叙利亚等国的单边制裁有增无减，致使这些国家难以及时获得抗疫所需医疗物资和人道主义援助，为这些国家抗击疫情增加了人为障碍。

生命权是公民享有的基本权利。这是《独立宣言》和美国宪法都明确认可的权利。但美国政府漠视本国人民和世界人民的生命权，接连上演抗疫不力、甩锅推责的戏码，再次暴露了美方自诩的所谓“民主灯塔”“人权卫士”的虚伪性。

《北京日报》记者：据了解，中方将向所罗门群岛提供警用物资并派遣警务顾问组。请问中方对此有何评论？

赵立坚：11月下旬，所罗门群岛首都发生严重反政府骚乱。中方坚定支持所政府维护国内稳定的努力，坚定维护中所关系和在所中国公民的正当权益，强烈谴责一切非法暴力行径。

应所罗门群岛政府请求，中方将向所紧急提供一批警用防暴物资，并派遣临时警务顾问组。中方物资和人员将于近期抵所，为所警方提高自身能力发挥建设性作用。

总台央视记者：21日，上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在接受记者采访时表示，2022年北京冬奥会将是一场精彩的国际体育盛事，相信赛事将体现出最高水平。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对诺罗夫秘书长的表态表示赞赏。昨天王毅国务委员兼外长同冰岛外长吉尔法多蒂尔举行视频会晤时，冰岛外长也祝贺北京冬奥会筹备工作进展顺利，相信中方将成功举办冬奥会，表示冰方将积极参加冬奥会。

近日，我和同事也多次介绍了国际奥委会、相关国际组织及许多国家官方及奥委会支持北京冬奥会的正义之声。目前北京冬奥会各项筹备工作稳步推进。我们坚信，在各方共同努力下，中国北京一定能够向世界呈现一届简约、安全、精彩的冬奥盛会。

总台国广记者：我们注意到，昨天第二届反恐国际研讨会通过线上线下相结合方式成功举行，16个国家的官员、反恐研究机构负责人和专家学者参会。你能否介绍更多情况？

赵立坚：12月22日，由中国现代国际关系研究院主办、中国国际问题研究院协办的第二届反恐国际研讨会通过线上线下相结合方式成功举行，主题为“反恐新形势、新威胁、新挑战和共同应对新举措”，外交部部长助理吴江浩出席并发表主旨演讲。

中方在会上指出，纵观2021年，国际恐怖活动进入新一轮回潮期。我们必须汲取历史经验和教训，坚持共同、综合、合作、可持续的全球安全观，树立命运共同体意识，突出联合国中心作用，强化发展中国家能力建设，坚持标本兼治原则，携手应对恐怖主义新威胁新挑战。

中方强调，“东伊运”是联合国安理会1267委员会列名的恐怖组织，一直活动猖獗，不仅严重危害中国的安全稳定，也是国际社会的现实威胁。各国应充分认清该恐怖组织的暴恐本质，同中国一道继续予以坚决打击。个别国家将反恐政治化工具化，无端抹黑指责国际社会反恐和去极端化正当举措，甚至利用恐怖势力谋求地缘私利。反恐不应成为大国博弈的工具、地缘政治的筹码，更不能成为干涉别国内政的借口。“飞去来器”效应不远，值得深刻铭记。

与会各方围绕“国际反恐形势及共同应对新举措”“阿富汗变局及地区反恐新威胁”“国际反恐新疆域和新挑战”三个议题进行了深入讨论，一致认为国际反恐合作要加强团结合作，要践行真正的多边主义，要积极应对阿富汗变局，要遏制恐怖和极端思潮回潮，要坚持标本兼治，要摒弃反恐“双重标准”，要提升发展中国家反恐能力建设。

彭博社记者：23日，英特尔公司就此前致信供应商要求禁用新疆人工和产品一事发表了道歉声明，对中国客户造成不便表示诚挚歉意。中方对此有何评论？英特尔称，向供应商致信的原因是要遵守美国法律，并不代表该公司在涉疆问题上的立场。英特尔关于信件不代表公司涉疆问题立场的说法是否令中国政府和中国人民满意？这份致歉足够了吗？这份道歉声明是否对其他外国企业具有示范作用？

赵立坚：我们注意到有关声明。希望有关企业尊重事实，明辨是非。我们已经多次强调，有关新疆地区“强迫劳动”的说法完全是美国反华势力炮制的谎言，目的是抹黑中国形象、破坏新疆稳定、阻遏中国发展。新疆的民众勤劳勇敢，新疆的产品质量优良。个别企业如果选择不用，也是他们的损失。

法新社记者：我有一个北京冬奥会的问题。北美职业冰球联赛（NHL）昨天宣布旗下球员将因新冠疫情放弃参加北京冬奥会。中方对此有何回应？

赵立坚：我注意到北京冬奥组委已经就此作出了回应。北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春在国新办发布会上就此表示遗憾。同时，他表示，冬奥会《防疫手册》由中方和国际奥委会、国际残奥委会共同制定发布，凝聚中外专家智慧和经验，可以保证运动员以及民众的安全。

《中国日报》记者：近日，美国总统拜登签署《关于外国政府在贩卖人口问题上所作努力的裁定备忘录》称，根据美2000年《人口贩运受害者保护法》第110条，2022财年美国将不会向阿富汗、缅甸、中国等国政府提供非人道主义、非贸易相关援助，直到这些政府遵守该法案的最低标准。中方对此有何评论？

赵立坚：美国惯于在所谓人权问题上以己度人。美国自身人权问题痼疾缠身，却总想着给他国乱开药方。此次美方老调重弹“人口贩运”问题，充分暴露打着人权的幌子攻击抹黑他国、干涉别国内政的险恶用心。

我想强调，美国在人口贩运问题上恶行累累、劣迹斑斑，根本没有资格四处挥舞大棒对他国进行所谓“裁定”。过去5年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万；其中一半被卖到血汗工厂，或遭受家庭奴役。2019年美国报告了11500多起人口贩卖案件，比2015年翻了一倍多。

美方对自身严重的贩卖人口等人权问题视而不见，却对其他国家妄加指责。美方真正应该做的，是改掉好为人师、充当国际警察的坏毛病，切实反躬自省，解决好自身问题，而不是动辄对别国人权状况指手画脚、说三道四。

路透社记者：请问中国驻朝鲜新大使人选确认了没有？新大使可以什么时候过去？另外，中韩两国外交部副部长今天下午会面。中方对这次会晤有何期待？

赵立坚：关于你提到的第一个问题，中国驻朝鲜大使李进军将于近期离任回国，目前正在进行离任拜会。这是中方正常人事安排。关于你提到的中国驻朝鲜新大使的人选，目前我没有可提供的消息。中朝双方目前正就有关安排保持着沟通。

关于你提到的中韩有关问题，中国和韩国互为重要近邻和合作伙伴。今明两年是中韩文化交流年，明年是中韩建交30周年，两国关系面临新的重要发展机遇。我们期待此次对话能够为双方加强沟通、增进互信，推动双边关系发展发挥积极作用。

(责编：崔越、刘慧)