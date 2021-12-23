印度洪灾频发，希腊山火肆虐，欧洲多国连降暴雨，严寒、酷热、飓风和龙卷风接连袭击美国……

今年，气候危机一再引起关注。极端天气之下，无论是大洋一隅的迷你岛国，还是地域广袤的发达强国，都未能幸免。

面对气候变化的严峻挑战，人类命运与共。

【存亡危机】

南太平洋岛国图瓦卢在地图上并不显眼，但它的外交部长西蒙·科夫今年当了一把“网红”。

在一则网络上广泛传播的视频中，科夫告诉联合国气候变化格拉斯哥大会与会代表，对图瓦卢和其他低海拔环礁岛国来说，“气候变化和海平面上升是关乎生死存亡的致命危险”。

这是一次震撼人心的发言：科夫着西装领带站在讲台前，背后则是图瓦卢国旗和联合国旗帜。随着镜头拉远，人们才看到，科夫正站在没过膝盖的海水中呼吁世界采取行动。他说：“当身边的海水一直上涨，我们没工夫听演讲。”

图瓦卢陆地面积26平方公里，是仅次于瑙鲁的世界第二小岛国，领土最高点在海平面以上4.5米，特别容易遭受气候变化和海平面上升冲击。科夫所站之处原是一片陆地，但因为海平面持续上升已被海水淹没。

他说，人口1.2万的图瓦卢正为最坏情形做打算，即海平面持续上升，淹没所有领土。

科夫说，图瓦卢正寻求“大胆的法律渠道”，以确保领土因气候变化消失时，国界仍能获国际认可。他说，那时候“我们的领土消失，我们的人民必须离开”。

澳大利亚政府2011年发布报告说，自1993年以来全球海平面每年上升约0.5厘米。

科夫呼吁国际社会采取切实行动，治理气候问题。“当我们沉没，其他每个人也一样。”

【无处可逃】

科夫的话不是危言耸听。极端天气频发，气候危机波及全球，生活在任何地方的人都难以逃避。

今年最后一个月，美国肯塔基州等中部多地两天之内遭遇40多场龙卷风侵袭，至少92人丧生。

龙卷风掠过时，家住肯塔基州梅菲尔德的胡达·阿卢巴希抱起两个儿子躲进壁柜。她关上柜门不久，整栋房屋即分崩离析。狂风卷起的一个水槽狠狠击中阿卢巴希的面部。虽然听见一岁的儿子哭喊，她却因身体困在废墟中而动弹不得。

狂风过后，几个人从废墟中救出阿卢巴希和她的儿子。直到在医院接受救治时，她才知道，三岁的大儿子已经在自己怀中遇难。

美国伍德韦尔气候研究中心高级科学家珍妮弗·弗朗西斯表示，气候变化为龙卷风等极端天气发生创造了条件。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校天气与气候变化问题专家丹尼尔·斯温说，气候变化会加剧极端天气，令极端天气更频繁出现。“干燥的地方更干燥，潮湿的更潮湿。”

今年，美国极端天气不断，东西部不同地区分别处于“水深火热”之中。

夏天，旷日持久的热浪席卷美国西北部太平洋沿岸地区，造成数百人死亡、数千人紧急就医。高温天气刺激多地山火不断，美国西海岸各州整个夏天都处在山火炙烤的“火热”中。

8月，飓风“艾达”重创东南部路易斯安那州和密西西比州，造成大面积停电，数百万人在飓风过后的高温湿热天气中苦挨，不少人死于高温。“艾达”一路横扫美国东部各州，所到之处洪水泛滥，生命财产损失惨重。

极端天气危害生命，重创发展。

美国智库大西洋理事会一份报告显示，近年来，极端高温天气每年给美国造成约1000亿美元损失，预计到2050年或达到5000亿美元，相当于美国届时经济规模的1%。报告说，美国现阶段平均每年有8500人因极端高温天气死亡，预计到2050年将增至5.9万人。

【奋力自救】

气候危机面前，人类命运休戚与共。10月31日至11月13日在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化大会因此格外引人瞩目。

来自全球近200个国家的代表在会上激烈讨论，会议比原定计划延长一天后达成决议文件，就《巴黎协定》实施细则达成共识。分析人士认为，格拉斯哥气候变化大会之后，关键在于各方能否以行动兑现承诺。

南太平洋岛国萨摩亚环保人士布里安娜·弗鲁扬在大会上发言说：“我们没有沉沦，我们在斗争！”

自1995年联合国气候变化大会首届会议召开以来，孟加拉国气候问题专家萨利穆尔·哈克参加了历届大会，亲眼目睹国际社会协商气候变化治理之计的艰难历程。

哈克说，相比在联合国框架内展开的协商与谈判，全球各地已经采取的行动更重要。

过去20年全球气候风险指数显示，在受极端天气影响最严重国家排名中，孟加拉国名列第七。

海平面上升、洪水泛滥威胁孟加拉国数千万人的生命，海水倒灌、土地盐碱化令更多人难以维系生计。在不少地方，人们早已开始与恶化的生存条件抗争，保护土地、保护淡水。

建筑工人隆基·贾基尔生活在孟加拉国首都达卡以南约200公里的一个小镇。为防止海水倒灌，他和朋友筑起堤防，保护一条6.5公里长的水渠，为当地4.3万人保住了淡水水源。

如今，贾基尔和当地人通过社交媒体平台学会了一种被称作“水上农田”的栽培技术。他们将种床置于水上，再覆盖塑料薄膜，保护土壤免受海水侵蚀。他们的实践颇为成功，从最初只种植南瓜和小扁豆发展为种植更多水果蔬菜，并向其他地区销售。

他说，镇子周围的土地全都盐碱化，“我们得自己想办法生存”。（袁原）（新华社专特稿）

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