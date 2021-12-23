新冠，依然是今年的主题词。疫情迟迟不散，又见证诸多人间悲喜。

维持生计的甘苦，隔离封禁的得失，适应变化的难易……面对生活的考验，人们克服恐惧、坚定信心、生发勇气。

明天，太阳照样升起。

【奋斗冲破迷茫】

经历新冠疫情的两年“折磨”，许多国家尝试不同程度放宽防疫措施，重新“开门迎客”。然而临近年底，被世界卫生组织命名为“奥密克戎”的变异毒株出现，让各国重新绷紧神经，收紧防控措施。

全球航空业“复飞”之路刚开启，又被暂停。在从业30年的泰国机长维查育看来，疫情的确“无法预期”，但是人生应当“坚持奋斗”。

今年7月至8月，泰国单日新增新冠确诊病例从1万攀升至2万，国内航班一度几乎完全停飞。维查育说：“9月开始逐渐复飞……我每月大概飞5次，累计飞行时长10到15小时。”

疫情暴发前，维查育每月累计飞行六七十个小时，“空中飞人”的生活去年3月被疫情摁下“暂停”键。供职于其他航空公司的妻子、儿子和女儿全因这场疫情丢了饭碗。

去年年中开始，维查育一家在自家后院经营起香肠作坊。从做馅、灌肠到烤制，维查育亲力亲为，打造“机长”牌香肠。一些失业的机长和空乘也来帮忙送货，生意好时一天能卖出50公斤香肠。

今年的香肠生意不如去年。维查育的妻子想出另一个赚钱的点子——做扎染衣服，如今已有稳定的订单来源。女儿和儿子也都找到了新工作。一家人已经从面对疫情最初的迷茫中走了出来。

“只要坚持自我，有坚强的意志力，有家人的支持，有克服困难的决心……光明一定就在眼前。”维查育笑着对记者说。

【书籍传递希望】

世界旅游组织11月29日估计，今年全球旅游业因疫情损失大约2万亿美元，尽管部分地区回暖，整体复苏步伐仍然“缓慢而脆弱”。到今年年底，全球国际游客总人次将比2019年减少70%至75%。

安娜·哈吉迪舍娃曾就职于一家旅行公司，在过足环游世界的瘾后，2017年接手了母亲的书店。这家面积不足10平方米的书店位于保加利亚首都索非亚的瓦西尔·列夫斯基大街，今年12月迎来开店21周年。

经营书店让哈吉迪舍娃在疫情期间收获了“在旅行”的感觉。“从书籍和与顾客的交往中，我收获更多的人生故事，看到不一样的大千世界。读书和旅行一样，都能不断满足我的好奇心，这是特别美妙的体验。”

“今年以来，书店收入比去年明显增加。”哈吉迪舍娃说，疫情让人们沉下心思考，历史书卖得也更好。

她还发现，防疫措施让家长有更多时间陪孩子读书，童书销量大增。

今年4月23日世界读书日之际，联合国教科文组织发文写道：在当前全球大部分学校关闭、人们被迫限制外出的时刻，书籍在消除孤独、加强人与人之间联系、扩大视野及激发思维和创造力方面的力量比以往任何时候都要强大。

“当每天不断增加的感染数字搞得大家人心惶惶时，书籍能抚慰心灵。”哈吉迪舍娃相信，在这样的特殊时期，书籍能带给人们更多希望。

【网络加速交流】

奥利维娅·高希从未预料到，她那古典味十足的工作有一天会如此依赖电脑屏幕。高希是一名拍卖师，供职于英国知名艺术品拍卖行佳士得。

今年5月，佳士得在美国纽约举行的一场拍卖中，来自全球60多个国家和地区的140万人通过11个在线平台的流媒体直播关注和参与拍卖。高希说，这是公司“惊人的全球扩张”，以往一场传统的现场拍卖最多容纳约800人。

高希先前习惯在拍卖会现场，从容优雅地与客户用微笑和眼神交流，现在突破“舒适区”，接受并掌握直播拍卖方式。“拍卖全过程都被拍摄直播，所以我必须对着镜头微笑……还需要关注现场竞价者，兼顾屏幕上的卖家代码，关注通过互联网出价的客户。”

在高希看来，艺术品行业一直在等待一场数字革命，疫情使这场革命加速到来，让线上竞拍、直播拍卖成为业界新常态。她说，直播拍卖正在推动拍卖行业，因为“能够看到拍品的观众和竞拍客户更多了”。

【微笑驱散恐惧】

比起隔离和封禁，恐惧更能拉远人们的社交距离。

染疫康复后，南非约翰内斯堡红山小学教师雷内·奈杜在线上课堂发起“疯狂发型日”活动。当孩子们在电脑屏幕上以奇特发型亮相并绽放笑容时，人们发现，在疫情严峻的南非，微笑更具“传染力”。

奈杜和丈夫今年3月感染新冠病毒。她回忆，那段日子每天吞下几十片药，“没有嗅觉、没有味觉……失去了快乐和幸福的感觉”，不确定能否活下来。

这不是她第一次体验传染病带来的恐惧。

“当媒体报道世界上第一例艾滋病病例时，我只有6岁，我至今仍记得那种恐惧。”奈杜说：“无论父母还是老师，都告诉我们不要触摸别人，不要接触别人的血液，不要分享食物……把一种恐惧感灌输给我们。”

面对新冠疫情，奈杜告诉自己的学生，人类在研究疫苗和治疗方法，能够最终战胜病毒。

在“民族遗产日”活动中，看到学生们穿上漂亮的民族服装，在阳光下短暂地摘下口罩，露出灿烂的笑脸，奈杜倍感欣慰。

她希望孩子们有勇气正视未来的不确定性，“尽最大努力保证自己和他人的安全，不被恐惧支配，因为生活还在继续”。（参与记者：任芊、林浩、张代蕾、梁希之、荆晶 编辑：陈丹）（新华社专特稿）

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