新华社突尼斯12月22日电（国际观察）利比亚大选推迟 和平前景难期

新华社记者潘晓菁

利比亚国家高级选举委员会22日提议将原定于12月24日举行的总统选举推迟至2022年1月。选举委员会表示，受政治原因和司法判决等不可抗力因素影响，委员会无法公布最终总统候选人名单。国民代表大会应采取必要措施，解决阻碍选举进程的不可抗力因素。

分析人士认为，利比亚大选未能如期举行，原因既有其本身存在的争议，又有利各派别间的紧张关系。推迟大选进一步加剧了局势的不确定性。从当前情况看，即使举行大选，选后的利比亚也恐难实现和平稳定。

选举争议不断

早在选举委员会开始此次总统选举的登记工作之初，利比亚各方就因候选人参选资格和选举的宪法基础等问题存在争议。

利比亚国民代表大会今年9月正式批复的总统选举法对候选人资格有诸多规定，包括申请参选时不得拥有其他国籍，选举之日前三个月应暂停现任职务，不能有重大犯罪记录等。但自选举委员会启动总统候选人资格登记工作以来，一些备受争议的人士陆续宣布参选，其中包括“国民军”领导人哈夫塔尔、国民代表大会主席伊萨以及今年3月上台的民族团结政府（过渡政府）总理德贝巴。他们有的拥有双重国籍，有的一直未卸任现职。

利比亚法学教授米卢德·哈吉认为，部分总统候选人尤其是利比亚前领导人卡扎菲之子赛义夫·伊斯兰·卡扎菲的参选资格引发争议，是影响选举如期举行的主要原因。

此次大选的宪法基础问题也引发热议。选举登记工作期间，利比亚民众曾多次在选举委员会总部门口抗议此次选举缺乏宪法依据。利比亚活动人士莱拉·艾哈迈德·阿舒尔就曾于11月30日参加抗议活动，她对新华社记者说：“我们首先要求一个法治、具有宪法的国家。没有宪法作为基础，我们怎么相信这是公正的选举？”

和平前景难期

除了选举本身存在争议，利比亚各派别军事动作导致的局势紧张也是观察本次选举推迟需要注意的一个背景。

本月21日，一些武装团体开始在的黎波里南部集结，导致政府安全部队封路，首都学校停课。这一情况甚至惊动了联合国利比亚支助特派团。联利支助团发表声明对的黎波里安全局势表示关切，呼吁各方“保持克制”。

中国社会科学院西亚非洲研究所副研究员王金岩认为，大选不能如期举行，足见利比亚内部派别竞争之激烈、当前局势之脆弱。大选推迟将给利比亚局势带来更大不确定性。

王金岩说，大选应该是利比亚走向国家和平和治理正规化的开端。然而本次大选情况异常复杂，几位主要候选人都有可指摘之处。即使选举能够举行，无论谁当选，都将面临对立派别的反对和抵制。从历史上看，大选的延期甚至无法举行，又或是选举结果不被接受的情况，在过去10年间都发生过，再次发生也不足为奇。要结束政治乱局、实现和平稳定，利比亚还有很长的路要走。

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