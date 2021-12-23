人民网努尔苏丹12月23日电 （记者周翰博）为期两天的第17轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈于22日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹（原名“阿斯塔纳”）结束。俄罗斯、土耳其、伊朗、叙利亚政府和叙反对派代表就叙安全形势、和平进程、人道主义援助等问题进行对话。

根据哈外交部消息，作为叙利亚问题担保国的俄罗斯、伊朗、土耳其代表在会上重申继续致力于维护叙利亚的主权、独立、统一和领土完整，强调各方应遵循《联合国宪章》的宗旨和原则解决问题。

担保国对叙国内恐怖主义活动增多，持续造成平民伤亡，民用基础设施被毁等事实表示谴责，承诺将继续加强合作，共同打击各种形式的恐怖主义，以及企图破坏叙利亚独立、领土完整，并对邻国造成安全威胁的分裂活动。“必须彻底清除‘伊斯兰国’、‘沙姆解放组织’以及其他所有与恐怖主义组织有联系的团体和人员。”

三国代表重点讨论了伊德利卜冲突降级区形势，并就进一步改善该地区及周边区域人道主义状况达成一致，强调应全面执行业已达成的各种协议，维护地区和平。关于叙利亚东北部局势，担保国代表一致认为切实维护叙主权和领土完整是实现该地区长久安全、稳定的基础。反对一切以打击恐怖主义为借口在当地制造新的“既成事实”的企图，包括非法自治倡议。

据哈通社报道，与会各方呼吁国际社会加强对叙利亚的援助。“为改善叙国内人道主义状况，推动政治调解进程，我们呼吁国际社会、联合国及其所属人道主义机构加强对叙利亚的援助，重启并落实包括基础设施建设、人道主义排雷在内的各种援助项目。”

哈外交部官员对媒体表示，始于2017年的叙利亚问题阿斯塔纳会谈，对推动叙和平进程发挥了重要作用。考虑到疫情形势，与会各方商定，第18轮会谈将于2022年上半年在努尔苏丹举行。

叙利亚问题阿斯塔纳会谈又称“阿斯塔纳进程”，于2017年1月启动，旨在推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火，合作打击叙境内恐怖主义组织，并就重大政治问题达成共识，寻求危机解决方案。

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