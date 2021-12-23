2021年，世界又站在新的十字路口。

“时代之问”催答，考验智慧担当。

这一年，新冠疫情警报不断，地缘博弈复杂激烈，安全形势起伏跌宕，经济复苏步履艰难。全球政治、经济、安全、社会等领域的康复前景被新的迷雾笼罩。

凿开混沌得乌金。毒株变异，让人反观抗疫策略的得与失；供需失衡，让人反省经济治理的是与非；流民颠沛，让人反思人权发展的实与虚……人民至上，成为治理的核心要义；多边主义，铺就进步的人间正道；命运与共，破解人类的发展困局。

“我们应该携手推动构建人类命运共同体，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”习近平主席10月25日在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上发表的重要讲话掷地有声、启示深远，为世界在大变局中前进、携手共创美好未来指明方向。

疫情深度搅局 全球经济结构震荡调整

世卫组织网站最新数据显示，截至北京时间23日2时05分，全球累计新冠确诊病例达275233892例，死亡病例达5364996例。

相比去年，疫情不仅持续重创航空、旅游等直接相关产业，还毒侵全球经济的“五脏六腑”，致使产业链受损，供需关系失稳、失序、失衡。德尔塔和奥密克戎变异毒株相继来袭，给全球抗疫与经济复苏再添“路障”。

这一年，疫情深度“炙烤”各国抗疫措施及复苏计划。一些国家国门开了又关，旅行警告和入境限制频繁更新。多国就业补贴、基建投入、扩大公共投资等纾困计划因疫情反复举步维艰，经济刺激措施收效寥寥。贸易保护主义积弊在疫情背景下集中发作，全球供应链多处梗阻。多地工厂停工、产能停顿、物流停运、商品停供、码头停摆。产业断链难续，通胀高烧难退，结构性调整迫在眉睫。

这一年，疫情深度挤压供需端触发全球能源危机。在供给端，中东、南美洲不少能源供给国开工率偏低，全球供应链效率下降，运输成本大幅上升，全球能源供给不足；在需求端，支撑经济复苏的能源需求不断扩大，加重全球能源供给紧缺的严峻现实。德国等欧洲多国天然气和电力价格飙升，高度依赖化石能源和可再生能源供给不足等结构性问题在疫情下放大。

这一年，疫情深度倒逼全球经济结构性升级。全球商业秩序改版，经济活动更广泛地从线下向线上转移，电子商务、移动支付、云办公、云教育、物流快递发展迅猛；全球贸易结构变化，西方产业链暴露更多弊端，新兴市场及其产业韧性耐受住更多考验；全球经济格局理念更新，过去以某一国为主角的一体化面临困境，多国多方共同参与的平台化思维正在塑造适应力更强、覆盖面更广的经济一体化。

风险人为制造 国际安全底线频亮红灯

2021年的国际传统安全领域，鬼把戏、怪现象接连不断，威胁论、阴谋论扰乱视听。一些势力批发恐慌情绪，人为制造摩擦，把国内矛盾转嫁国际，造成国际安全架构频频拉响警报。

这一年，霸权主义有恃无恐。美国跨17个时区搞军演，数十个作战单位、5个航母编队在地中海、南海、东海等区域大秀肌肉。在黑海，美国把“海上微风”军演刮成破坏地区安全的“黑旋风”。叙利亚、也门、利比亚战事未平，巴以冲突再度激烈，美西方摆出事不关己的姿态，任由战乱引发持续难民潮与人道主义危机。在阿富汗，美军一走了之，留下巨大人道主义灾难和地区安全黑洞。

这一年，干涉主义大行其道。美国对伊朗等国以各种理由滥施制裁，给世界带来种种恶果。美国政府资助反古巴势力煽动骚乱，企图颠覆政权。一些西方政客视科学为无物，政治瞎话云山雾罩，明目张胆搞“有罪推定”和政治操弄，破坏病毒溯源科学合作，危及全球公共卫生安全。在南海、台海、东海，一些域外势力更是明目张胆制造事端，煽动紧张，严重危害地区安全。

这一年，拉帮结派屡见不鲜。一些国家以各种旗号拉山头、砸场子、搞小圈子、拉花名册，试图涂抹出一个非黑即白的世界。前有七国集团难解自身问题却炒作地缘政治，后有“五眼联盟”窥探窃密威胁地区安全。美日印澳一边大谈所谓“规则”，一边大搅浑水、大搞演习。美英澳合伙搞所谓“三边安全”，把地区和世界拖入核扩散危险之中。更有人以意识形态划线，搞所谓“民主峰会”，却因自身的斑斑劣迹落得贻笑大方。为私利而聚，因私利而散，成为一出出闹剧的共同特性。

对话负重前行 多边主义坚守发展主流

河海不择细流，故能就其深。面对旧疾新伤和焦虑迷茫，大多数国家坚定选择站在多边主义一边，选择包容开放，选择察纳雅言，选择共商对策。

这一年，多边主义为全球脱困辨时务、谋出路。从世界经济论坛“达沃斯议程”对话会到第七十六届联合国大会一般性辩论，从亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会到上合组织峰会，再到中国-中东欧、中国-东盟、中非、中拉之间的多场对话、论坛和峰会……各方明确，携手抗疫是第一要务，复苏经济是首要出路。这些多边行动，有力维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，生动诠释了“国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握”的多边主义要义。

这一年，对话合作为全球发展聚共识、化分歧。格拉斯哥气候变化大会，谈判艰难，但各方最终就《巴黎协定》实施细则形成共识，这不仅是守护地球生态气候，更是守护全球政治气候的生动实践。尽管困难重重，停滞不前的伊核谈判迎来新的开局和契机。中、美、俄、欧进行多次各层级对话，寻求沟通交流、努力消除经贸壁垒、避免大国关系失速失控。

这一年，扩大开放为全球经济复苏开思路、注动力。中国持续扩大高水平对外开放，持续放宽外资市场准入，为各国经济增长和世界经济恢复稳定贡献力量。广交会、消博会、服贸会、进博会，用实实在在的交易展示中国经济与世界经济深度融合。中国积极参与区域经济合作，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）尽快生效，并将成为这个全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区中最大的活力因子。中国还对标国际高标准经贸规则，申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA），与世界共赢、让世界分享中国发展的更多新机遇。

智慧静水流深 中国之道推启进步之门

2021年12月初，两列火车分别从中国昆明和老挝万象出发，开启一段跨越山河、相互奔赴的旅程，中老铁路全线开通运营。这项“一带一路”标志性工程不仅承载商品贸易与人文交流，更体现出“但愿苍生俱饱暖，不辞辛苦出山林”的天下情怀。

这一年，人民至上理念备受关注。以人民为中心，是中国共产党站在建党百年的历史高度与全世界分享的智慧财富。中国全面建成小康社会，14亿多人民彻底摆脱了绝对贫困。在二十国集团领导人罗马峰会上，习近平主席阐述了以人民为中心的核心理念，强调要将增进人民福祉、实现人的全面发展作为出发点和落脚点，提升全球发展的公平性、有效性和包容性，不让任何一个国家掉队。在向2021·南南人权论坛所致贺信中，习近平主席进一步指出，坚持人民至上，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，是时代赋予世界各国的责任。与此同时，从美国疫情防控不力酿成人间惨剧，到加拿大被曝出种族灭绝黑历史；从美国总统选举引发国会山大骚乱，到美国无人机射杀阿富汗平民……一个个触目惊心的画面背后，是“人民至上、生命至上，还是政治私利至上”的叩问。

这一年，消弭四大鸿沟任重道远。百年大变局与世纪大疫情叠加作用下，疫苗鸿沟、数字鸿沟、碳排放鸿沟和贫富鸿沟交织缠绕，影响世界的和平与发展。疫情暴发以来，中国已向120多个国家和国际组织提供近20亿剂疫苗，为疫苗的全球公平分配和使用作出“中国贡献”；在世界互联网大会上，中国发出“消除数字鸿沟”“携手构建网络空间命运共同体”的时代强音；针对碳排放鸿沟，中国承诺用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，引领守护地球家园的坚实步伐；中国更用全面建成小康社会的壮丽之歌，为国际社会展示了消除贫富鸿沟的伟大实践。

这一年，全球发展倡议应运而生。世界处于困难的紧要关头，亟需攻坚克难的意志和化危为机的智慧。世界处于发展的十字路口，亟待激浊扬清的魄力和革故鼎新的勇气。习近平主席面向世界首次提出全球发展倡议——“坚持发展优先”“坚持以人民为中心”“坚持普惠包容”“坚持创新驱动”“坚持人与自然和谐共生”“坚持行动导向”，呼吁各方共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。

穿越迷雾，勇毅前行。社会发展的走向，历史大潮的流向，人类进步的方向，明晰可见。（记者凌朔）

(责编：刘洁妍、燕勐)