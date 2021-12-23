新华社塔什干12月23日电 通讯：“中国是我的第二故乡”——一位数次“逆行”的乌兹别克斯坦青年讲述他的中国情缘

新华社记者蔡国栋

“中国成就了我，是我的第二故乡。”正在广东外语外贸大学攻读硕士研究生的乌兹别克斯坦青年穆罗江·肯杰柏耶夫日前在塔什干接受新华社记者采访时，从三次勇敢的“逆行”开始，诉说起自己对中国的依依深情。

肯杰柏耶夫今年29岁，2014年他开启了在广东外语外贸大学的留学之路，后来还同一位中国姑娘喜结良缘。

“得益于这些年在中国的学习经历，我不仅熟练掌握了中文，还收获了友谊和爱情。”肯杰柏耶夫说，尽管早年坎坷的经历导致自己上学年纪有些大，但坚定的求学之心还是让他收获了许多，希望这辈子能够活到老、学到老。

2020年，新冠疫情暴发，肯杰柏耶夫看到中国的新闻报道，尤其是广东外语外贸大学急需医疗用品的消息后十分揪心。为此，他自掏腰包买下2万多只口罩，先后两次从家乡“逆行”回到中国，为广东外语外贸大学的老师和同学们解了燃眉之急。

2020年4月，乌兹别克斯坦疫情也出现恶化，中国政府随即派出医疗工作组协助乌方开展疫情防控工作。得知中国专家抵达后，肯杰柏耶夫再次选择“逆行”。他从疫情相对较轻的家乡古利斯坦市，赶到100多公里外的首都塔什干，自告奋勇为中国医疗工作组担任翻译。

肯杰柏耶夫还陪同中国专家前往撒马尔罕州、安集延州和费尔干纳州等地医院开展交流。当中方专家在演示如何正确穿脱防护服时，他看到许多当地的医护人员纷纷拿出手机记录，并对中国医生的专业素养赞不绝口。

“中国专家将抗疫经验毫无保留地分享给我们乌兹别克斯坦的医护人员，他们的专业精神让我十分感动、敬佩。”肯杰柏耶夫说，在抗击新冠疫情的过程中，乌中两国相互支持、无私援助的种种事迹，使得两国间民心相通，两国的友谊更加稳固，也让乌兹别克斯坦人知道了谁才是“真朋友”。

为了进一步传播中国文化、弘扬乌中友谊，2020年2月底，在中国民间基金和父母的支持下，肯杰柏耶夫和妻子李慧婷在家乡古利斯坦市创办了当地第一所中文课堂，免费教授中文。从申请开办课堂，到教室装修，再到教学设备的采购和安装，夫妻两人全程亲力亲为。

肯杰柏耶夫说，他们的中文课很受当地学生欢迎，孩子们的学习热情很高。如今，在“一带一路”建设的带动下，学习中文已成为当地年轻人向往的新选择。

谈及即将来临的2022年北京冬奥会，肯杰柏耶夫表示，他希望届时可以成为乌兹别克斯坦体育代表团的一名中文翻译，向更多人介绍原汁原味的中国故事。

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