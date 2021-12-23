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世卫：全球106个国家和地区报告奥密克戎毒株感染病例

2021年12月23日16:41 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦12月23日电 据世界卫生组织发布的新一期全球新冠疫情周报，截至欧洲中部时间21日14时，全球已有106个国家和地区报告了奥密克戎毒株感染病例，与这一毒株相关的整体风险仍然“非常高”。

　　据报告介绍，目前全球主要流行的变异新冠病毒仍为德尔塔毒株，但已有证据显示奥密克戎毒株比德尔塔毒株拥有更强的传播优势，目前奥密克戎毒株正在全球多地快速传播，还不清楚该毒株能如此传播有多大程度是与“免疫逃逸”、病毒本身更强的传染性或两者的结合相关。

　　报告指出，尽管11月各国报告的奥密克戎毒株感染病例主要与旅行相关，但如今在多个国家已出现该毒株社区传播。在英国和南非，相关重症入院病例数持续增加，随着病例数快速上升，卫生系统有可能不堪重负。

　　这份报告主要审视12月13日至19日的新冠病毒传播状况。该报告还显示，在过去一周报告的新增新冠确诊病例数中，非洲地区增幅最大；过去一周的新增死亡病例数中，也只有非洲地区出现增幅。

　　世卫组织总干事谭德塞本月14日曾表示，截至当天已有77个国家和地区报告了奥密克戎毒株感染病例，而实际情况很可能是该毒株已传播至大多数国家和地区。

　　世卫组织22日公布的数据显示，截至欧洲中部时间22日19时05分，全球新冠确诊病例较前一日增加541319例，达到275233892例；死亡病例增加5735例，达到5364996例。

(责编：刘洁妍、燕勐)

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