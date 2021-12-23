新华社布鲁塞尔12月23日电 （国际观察）下行风险积聚 欧洲经济复苏前景蒙尘

新华社记者康逸 沈忠浩

随着新冠疫苗接种进程推进、疫情防控措施放松及全球需求增长，今年第二季度以来欧洲主要经济体经济复苏步伐有所加快，但疫情反复、供应链瓶颈、能源危机等风险不断积聚，复苏前景仍不容乐观。

日前举行的欧元集团会议在评估欧元区国家经济和财政状况后发表声明说，欧元区经济复苏快于预期，第四季度有望恢复至疫情前水平。分析人士认为，虽然目前欧元区总体经济增速高于长期平均水平，但各成员国与各行业复苏不均衡，整体复苏前景面临高度不确定性。现阶段，困扰经济复苏的下行风险主要集中在四个方面。

首先，疫情反复持续构成经济风险。世界卫生组织数据显示，欧洲已重新成为疫情“震中”，病毒传播速度“令人严重关切”。在变异新冠病毒奥密克戎毒株威胁下，更多欧洲国家被迫调整或新出台防疫措施，对企业经营和民众日常生活造成影响。

其次，由于供给受限、需求攀升、库存降低和能源转型等多重因素叠加，欧洲拉响能源危机警报。能源价格上涨不仅给企业带来成本压力，更加剧市场通胀。欧盟统计局数据显示，11月欧元区通胀率攀升至4.9%，创25年新高，其中能源价格同比上涨27.4%，是推高通胀的主因。能源价格上涨直接推动居民消费价格上涨。

第三，受全球供应链延误困扰，欧元区制造业增长势头放缓。市场研究机构埃信华迈经济学家克里斯·威廉姆森指出，供应链瓶颈制约许多产品的生产，削弱欧元区制造业增长动力。

第四，欧盟及其成员国此前积极用财政手段托底经济应对疫情，导致当前预算赤字及债务与国内生产总值（GDP）之比过高，超出国际公认警戒线。欧盟委员会最新预测显示，欧元区2021年财政赤字将为GDP的7.1%，债务比重预计将大幅上升至GDP的100%。从中长期看，更高债务负担伴随着更大违约风险。一旦欧洲经济未能及时复苏，债务危机可能卷土重来。

面对多重风险，欧盟及各成员国政府通过宏观政策推动经济复苏的边际效应却持续递减，调整难度不断加大。

欧洲央行在10月举行的货币政策会议上决定维持现有利率水平不变。荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基认为，欧洲央行不会过快收紧货币政策，尽管可能会如期结束紧急购债计划，但在2023年下半年之前加息的可能性不大。

分析人士认为，欧洲央行持续“印钞”对解决眼下最棘手的供应链问题难有直接效果，供需失衡带来的核心通胀压力将继续累积，欧洲央行退出刺激政策的压力随之升高。

近日，欧盟委员会已开始讨论如何改革欧盟财政规则。欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯说，公共债务规模将决定欧盟应对未来经济冲击的能力。他指出，新规则应促进健康的经济发展，让各国有更多资源来减轻债务压力。

值得注意的是，当前经济形势恐导致欧盟内部利益冲突加剧。疫情影响下，欧盟成员国普遍背负更沉重的债务负担，各阵营对经济利益争夺和财政风险分担将更为敏感。

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